微軟全球大當機他害的！資安公司CrowdStrike認了更新出包
微軟（Microsoft）系統在全球範圍出現大當機，許多使用微軟Windows系統的電腦出現藍屏死機（BSOD）狀況，這技術問題甚至影響了全球許多航空公司以及其他像是IT金融業等依賴遠端作業的領域。對此，網路安全公司「CrowdStrike」表示是由於他們的更新作業出錯，導致受影響的Windows電腦無法正常啟動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《The Verge》報導，CrowdStrike在最新聲明中表示，「已經發現問題並恢復了錯誤的更新」，但是對於受到影響的電腦來說，似乎沒有辦法因此迅速恢復正常。
報導指出，由於CrowdStrike的錯誤更新，導致許多Windows電腦和伺服器離線，電腦無法正常開機，出現藍屏死機狀況，這也造成全球航空業的混亂，以及在許多行業造成災情，像是英國天空新聞（Skynews）的直播無法進行，金融業的IT出問題，超市或電影院的線上支付系統受到影響等等，全球許多公司因此無法正常營運。
雖然CrowdStrike聲稱已經恢復了錯誤的更新，但有工程師反映，要讓受到影響的電腦重新正常運作，似乎需要IT管理員手動進行一系列處理，對於許多一般用戶來說想要排除狀況依然相當麻煩。