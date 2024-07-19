不裝最高罰9萬！遊覽車明年6月起強制裝「駕駛識別功能設備」
為了提升遊覽車安全，交通部今（19）日預告修正「汽車運輸業管理規則」，明（2025）年6/1起，全台1.4輛遊覽車強制裝具有駕駛識別功能設備，並且介接到指定資訊平台，可即時掌握遊覽車與駕駛行車動態，除了避免駕駛超時情況，也可以掌握何人駕駛，若未裝設，可罰9000元到90000元不等罰鍰。
記者魏妤庭／台北報導
交通部今日預告修正「汽車運輸業管理規則」，明年6/1起，遊覽車客運業車輛應裝置具有駕駛識別功能設備，並維持正常運作，以及需要提供駕駛人資訊的指定平台。遊覽車客運業的車輛動態及駕駛人資訊應納入營運車輛監控管理系統內儲存，並應至少保存1年。若未裝設，可罰9000元到90000元。
交通部表示，目前遊覽車客運業車輛，依照規定都有裝置具有全球衛星定位功能系統設備，能夠即時監控位置、車輛速度、行駛時間、歷史軌跡，也有即時預警功能，但唯獨未提供駕駛車輛的駕駛人資訊。
交通部表示，為了提高遊覽車安全，未來需配置智慧卡，USB隨身碟等設備，讓駕駛刷卡辨識身分，可以監督誰在開車，掌握工時或是否異常狀況。目前全台有1.4萬輛遊覽車，明年6月起都須有相關功能。