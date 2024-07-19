長期吃止痛藥當心 婦女持續服用逾月胃潰瘍合併穿孔

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醫師幫她進行腹部x光檢查，發現胃部有大量空氣，疑似腸氣外漏，進一步安排電腦斷層掃描後，證實腸胃道穿孔；經緊急進行腹腔鏡診斷，果然發現在胃幽門前區有個0.5公分破洞，幸好發現得早，緊急進行腹腔鏡胃縫合手術，一周後確定患者穿孔癒合，可以開始進食。
徐天佑醫師表示，臨床上常見胃潰瘍病因，包含一些刺激胃酸分泌增加或降低黏膜保護的因素：如進食煙、酒、濃茶、咖啡或刺激性食物；服用損傷胃粘膜的藥物（如Asprin、非類固醇止痛藥等），情緒過度激動或過度疲勞等。
值得注意的是，由於非類固醇類的抗發炎藥、止痛藥傷胃，長時間使用容易造成胃潰瘍等副作用，如患者就醫時胃穿孔破洞超過3公分，不但要接受半胃切除手術，甚至會因嚴重腹膜炎導致生命危險，徐天佑醫師提醒使用該類止痛消炎藥物最好搭配胃藥使用，超過兩周以上長期使用患者，則建議每一到兩周就更換不同類型止痛消炎藥物，降低長期使用造成胃潰瘍、胃穿孔風險。
另藥師盧雅紋指出，止痛藥常見副作用為胃痛、胃潰瘍、以及影響腎功能或肝功能，其中，國人常用的止痛退燒普拿疼類藥物由肝臟代謝，雖不傷胃，但每日500毫克不得超過8顆，過量恐傷肝。另非類固醇消炎止痛藥易傷胃或傷腎，有腎功能不佳或胃潰瘍、肝硬化等疾病民眾，就醫時應主動告知醫師病史與用藥史，做好劑量上或藥物選擇上的個別化調整。