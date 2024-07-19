特企／父親節老揪老爸一起喝咖啡！飛利浦雲朵拿鐵機擄獲老爸心

特企／義大利百年品牌De'Longhi首創冷萃拿鐵咖啡機ElettaExplore

▲De'Longhi Eletta Explore首創冷萃拿鐵。（圖／De'Longhi提供）
▲De'Longhi Eletta Explore首創冷萃拿鐵。（圖／De'Longhi提供）

本報訊

源起於義大利的百年品牌De'Longhi專精於義式咖啡機領域的研發與技術，以其極致卓越的工藝品質、獨特創新的精細巧思，深受全球咖啡愛好者和專業咖啡師的推崇。作為咖啡機的領導品牌與創造者，

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De’Longhi觀察居家客製專屬咖啡已成現代生活顯學，為了滿足消費者對於生活品質的講究，及探索咖啡創意多樣的需求，今年De'Longhi於台灣推出全自動義式咖啡機Eletta Explore，獨家Cold brew冷萃技術以及首創Latte Crema ＨOT/COOL 雙奶泡系統，一機完美集合各式冷熱的義式咖啡飲品，顛覆家用全自動咖啡機的無限想像。品牌首發的繁體中文介面，採用液晶螢幕滑動式選單，直覺觸控一鍵操作，輕鬆享受50款以上內建咖啡飲品，更提供TO GO 自動隨行杯功能，可完美匹配多種杯量尺寸，完美滿足咖啡愛好者以及專業咖啡師的各項訴求。

炎炎夏日解暑首選特調冷萃　居家冰紛咖啡時光

隨著炎熱的夏天來臨，一杯冰沁的咖啡成了許多人消暑的最佳選擇。不論是清晨的第一口，或是午後的第一杯，咖啡因的提神效果配上冰涼口感，不僅能迎刃而解炎炎夏日的高溫，更讓人在炎熱中找到一絲涼意。不想出門也想要享受一杯高品質的冰咖啡？全球領先家用義式咖啡機-義大利品牌De'Longhi全自動義式咖啡機讓你如同家裡有一位專屬咖啡師，新機Eletta Explore獨家Cold brew冷萃技術，特殊脈衝式低溫慢萃，顛覆傳統長達12小時的冷萃咖啡製程，現在從選豆到出杯僅需5分鐘，不用出門一鍵按下即刻擁有，隨時隨地享受醇香回甘冷萃咖啡！隨時隨意搭配氣泡水、果汁或調飲混搭，變化創意的冷萃Mix特調咖啡，享受居家咖啡吧。

匠心創意咖啡學　創造屬於你的玩「咖」計畫

全自動義式咖啡機Eletta Explore不僅是一個創新且多功能的家用義式咖啡機，更期待成為專為咖啡愛好者交流的創意平台，滿足匠心職人對咖啡品質的完美要求，也啟發使用者探索更多關於咖啡的美好。除了專業技術更有創新工藝，品牌智能Wifi連線APP，透過手機下載De'Longhi Coffee Link，不僅有多達100款咖啡特調飲品配方，還有義大利原廠專業咖啡豆適配技術，建置個人風味選單，也能分享創意咖啡飲品食譜。

國際巨星布萊德彼特品味指名　體驗高品質居家咖啡不落人後

自2021年起，De'Longhi 榮幸邀請好萊塢國際影星布萊德彼特(Brad Pitt)擔任全球品牌代言人。布萊德彼特(Brad Pitt)獨特迷人的個人風格、追求生活細節與儀式以及注重咖啡完美品質的堅持，正好與De'Longhi 的品牌精神完美契合，共同展現對精緻生活和卓越品質的追求。同樣擁有咖啡好品味的愛好者們，千萬別錯過咖啡體驗活動及搶先預購，即日起至2024年7月底，於全台百貨公司喬尼亞Junior Coffee專櫃預購優惠；快閃活動加碼2024年7月18日至7月29日於台南南紡購物中心一樓喬尼亞Junior Coffee新機展示，並於7月27日舉辦一日體驗活動，歡迎現場試飲現磨現做冰紛冷萃咖啡。詳情請見官方粉絲團

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