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中職明星賽／魔鷹被視為「全壘打大賽」魔王！挑戰16年來洋砲首冠

▲台鋼雄鷹洋炮魔鷹，目前賽季累積19支全壘打，遙遙領先其他競爭者，被視為可能是全壘打大賽的大魔王。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.15）
▲台鋼雄鷹洋炮魔鷹，目前賽季累積19支全壘打，遙遙領先其他競爭者，被視為可能是全壘打大賽的大魔王。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.15）

記者林之越/綜合報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹，在明星賽前的最終戰，面對統一7-ELEVEn獅敲出單場雙響砲，其中還包含了隊史的第1支滿貫彈，一棒讓「嘟嘟」潘威倫的150勝夢碎。近期中職不少選手接受訪問時，都表態認為魔鷹在全壘打大賽中，是「魔王」等級的存在魔鷹目前賽季累積19轟，遙遙領先其他競爭者，倘若贏下全壘打大賽，將是自2008年的統一獅布雷後，暌違16年來再有洋砲奪冠

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賽季狂飆19轟　被視為奪冠熱門

攤開本次全壘打大賽名單，可以說是強手林立，包含全壘打王排名前三的魔鷹、吉力吉撈．鞏冠、林安可都有參賽，其他的參賽者分別為曾頌恩、陳俊秀、張志豪、拿莫．伊漾和張肇元

魔鷹在上半季敲出15支全壘打，下半季後的9場比賽中，則有4轟，目前累積19支全壘打，遙遙領先吉力吉撈．鞏冠的14支全壘打。本週六將首度參加中職的全壘打大賽，被視為是奪冠的大熱門。

本次賽事和過往相同，預賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍。

▲中職官方公布全壘打大賽最終參賽名單，陳子豪、王柏融因傷勢婉拒，分別改由張肇元、拿莫・伊漾遞補參賽。（圖／中職提供）
▲中職官方公布全壘打大賽最終參賽名單，陳子豪、王柏融因傷勢婉拒，分別改由張肇元、拿莫・伊漾遞補參賽。（圖／中職提供）
打擊力量高一檔次　有望寫多項紀錄

魔鷹在本季為台鋼出賽，展現驚人打擊力量，甚至5月中在主場澄清湖球場的賽事，還敲出超大號的場外全壘打，受到網友、球迷熱議。而魔鷹本人受訪，則表示自己曾打過更遠的全壘打，這只是支「Baby Home Run」

中職前次有洋砲參與全壘打大賽並奪冠，要追溯到2008年的統一獅洋砲布雷，當時布雷在4輪賽事中，狂敲出46支全壘打，光是在第4輪就打出27支全壘打，展現恐怖打擊力量。如今，中職暌違多年再有力量型洋砲參加全壘打大賽，有機會挑戰布雷的紀錄，成為全壘打大賽冠軍。

同時，自2008年的布雷單季敲出24支全壘打後，中職再也沒有洋砲能達成單季20轟，現在已經累積19轟的魔鷹，高機率將會成為16年後首度達成單季20轟的洋砲

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹，面對統一獅敲出單場雙響砲，面對「嘟嘟」潘威倫更敲出滿貫砲，讓其挑戰生涯第150勝再度失利。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹，面對統一獅敲出單場雙響砲，更從「嘟嘟」潘威倫手中敲出滿貫砲，讓其挑戰生涯第150勝再度失利。（圖／台鋼雄鷹提供）

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