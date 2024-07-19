中職明星賽／魔鷹被視為「全壘打大賽」魔王！挑戰16年來洋砲首冠

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攤開本次全壘打大賽名單，可以說是強手林立，包含全壘打王排名前三的魔鷹、吉力吉撈．鞏冠、林安可都有參賽，其他的參賽者分別為曾頌恩、陳俊秀、張志豪、拿莫．伊漾和張肇元。
魔鷹在上半季敲出15支全壘打，下半季後的9場比賽中，則有4轟，目前累積19支全壘打，遙遙領先吉力吉撈．鞏冠的14支全壘打。本週六將首度參加中職的全壘打大賽，被視為是奪冠的大熱門。
本次賽事和過往相同，預賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍。
打擊力量高一檔次 有望寫多項紀錄
魔鷹在本季為台鋼出賽，展現驚人打擊力量，甚至5月中在主場澄清湖球場的賽事，還敲出超大號的場外全壘打，受到網友、球迷熱議。而魔鷹本人受訪，則表示自己曾打過更遠的全壘打，這只是支「Baby Home Run」。
中職前次有洋砲參與全壘打大賽並奪冠，要追溯到2008年的統一獅洋砲布雷，當時布雷在4輪賽事中，狂敲出46支全壘打，光是在第4輪就打出27支全壘打，展現恐怖打擊力量。如今，中職暌違多年再有力量型洋砲參加全壘打大賽，有機會挑戰布雷的紀錄，成為全壘打大賽冠軍。
同時，自2008年的布雷單季敲出24支全壘打後，中職再也沒有洋砲能達成單季20轟，現在已經累積19轟的魔鷹，高機率將會成為16年後首度達成單季20轟的洋砲。