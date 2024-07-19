奪泰國電影票房冠軍！《跳越時空的愛戀》來台上映

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泰影首部平行世界愛情電影 ！真實事件啟發《跳越時空的愛戀》靈感
《跳越時空的愛戀》靈感源於一本名叫《即使NASA也無法把你帶回來》的小說，是透過一位年輕電影製作者所敘述的愛情作品。製作團隊首先被書名吸引，認為書名既浪漫又充滿戲劇性，便決定透過在NASA行星探索的背景下，打造出一部關於愛情、尋覓、等待，以及如何讓心愛之人重返自己身邊的電影。故事展開於一個人回家後，發現了一張家庭照片，進而展開後續的故事。之後很快地，將陸續出現時空旅行和平行時空元素，而劇情也將圍繞在等待和尋找家人及摯愛，並用奇幻電影的元素去串聯整部電影。導演塔納頓努安蘇特（Thanadol Nualsuth）表示：「本片靈感來自世界各地和我親眼目睹的許多真實事件，有些事件甚至挑起了我的內心感受。經過深思熟慮，讓我提出一個想要傳遞的重要訊息：『如果至親至愛的人，某天離開了我們這群還活著的人，那他們會以什麼樣的形式繼續生活？』」
作為泰國影史充滿挑戰與史詩氛圍的製作專案，本片也將透過震撼不已的聲光與視覺效果，引領觀眾潛入海洋深處，再跨越數十億公里到達宇宙盡頭與平行世界！尤其本片是泰國影史首部探觸太空領域的電影，製作團隊更與「Space TH」合作，深入研究過去、近期和預計在未來會出現的太空事件，力求呈現最真實的細節。團隊成員也深入研究國際太空技術，並依據NASA的資訊進行製作，力求真實還原。尤有甚者，更為本片量身打造一艘真實大小的太空船，設計靈感包含了現代太空船，以及NASA的月球門戶太空站（Lunar Gateway Station），更是泰國影史首見。
FreenBecky主演《跳越時空的愛戀》 勇奪泰國電影新片票房冠軍
在《跳越時空的愛戀》飾演雙主角「琳」與「凱斯」的演員更是一時之選，邀請到有「FreenBecky」之稱的國際巨星莎露彩查金哈（Freen）與瑞貝卡派翠西亞阿姆斯壯（Becky）領銜主演。
兩人之前主演轟動全球的GL夯劇《粉紅理論》，不僅創下突破七億觀看次數的驚人成績，更讓兩人成為全球GL影星的代表人物。這也是兩人首部共同演出的電影，Freen也成為泰國影史第一位詮釋太空人角色的演員，尤其她所配備的太空裝重達20公斤，還必須吊鋼絲拍攝太空漫遊場面，全部都由她親自上陣沒有替身，展現出演員的決心。
至於飾演潛水選手的Becky，更花費四個月時間，參加自由潛水工作坊，以確保每個演出細節都可以真實呈現。兩位女星在片中上演纏綿悱惻的女女之愛，不論是愛情的甜蜜，或是離別的悲痛，透過兩人精湛的演出，完美將各種角色融為一體，展現出強大的化學效應。不僅如此，本片還請來全球熱賣突破13億泰銖票房《金孫爆富攻略》中的「國民阿嬤」烏薩薩梅坎姆（Taew）首度擔任配音工作，為本片獻聲演出。
本片也無愧多項「泰國影史首次」美名，從前製、拍攝直到上映，都一直備受泰國人民關注。直到電影正式上映，更勇奪首日票房冠軍，光是在曼谷與周邊地區，以及清邁的首日票房便斬獲227萬泰銖，擊敗來勢洶洶的新片《神偷奶爸4》（Despicable Me 4），同時也是2024年首日開片票房第六高的泰國電影，之後更順利奪下首週的泰國電影新片票房冠軍。泰國觀眾也紛紛在網路上寫下「非常美麗！」「令人驚嘆！」「細節完美無瑕！」「淚流滿面，非常感人！」「太空場景讓我起雞皮疙瘩！」「一分一秒都無法從銀幕上移開視線！」等好評盛讚。
這部由國際巨星「FreenBecky」領銜主演的泰國年度史詩級電影鉅製《跳越時空的愛戀》，即將在8月28日（週三）於台灣感動獻映。本片劇情描述琳（Freen飾演）和凱斯（Becky飾演）從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。
某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。儘管如此，她仍堅持追求一個可以跟凱絲珍惜彼此的世界，不必再忍受著別離的痛苦…。