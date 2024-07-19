屏東巧克力獲全台首發「碳標籤」跟上世界永續腳步

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周春米表示，從前縣長曹啟鴻、潘孟安到現在，縣府輔導農民轉型在檳榔樹下種可可，屏東可可逐漸在國際嶄露頭角，縣府更承辦世界巧克力大獎亞太區競賽，至今屏東可可已獲得逾400面獎牌、種植面積約200公頃，現在更取得碳標籤，一路上是眾人共同努力的成果，實屬不易。
創鑫綠活科技公司執行長陳麗萍表示，巧克力取得碳標籤需縝密盤點並記錄巧克力從種植到成品、包裝、運送完整生命週期的碳足跡排放量。合作社5項原料產品皆獲得環境部「碳足跡認證」。此外，裕雋生技公司使用廢棄的可可果外殼，透過生物萃取技術製成的洗髮精，也同步獲得碳標籤，形成淨零碳排的產業鏈。
環穎永續發展科技公司總經理丁執宇表示，國外巧克力每公斤產生17-19公斤的二氧化碳排放量，而合作社的巧克力每公斤產生7公斤碳排放，為國外的一半。他解釋，世界各國主要可可產區往往是砍伐雨林種植，巧克力在世界的動植物排碳量排名第五，而屏東是在檳榔樹下種植可可樹，食物里程數又短，故碳排量較少。
客家事務處表示，屏東巧克力以其獨特的酸香與尾韻征服國際賽事的評審。近年來，屏東縣府透過盤點、品牌形塑及整合行銷等策略，不斷提升產業水平，並引入循環經濟新思維，充分利用可可樹的多元應用，開發出如可可舒緩膏和巧克啤酒等高附加價值產品。屏東巧克力迎來新的蛻變，不僅擁有國際賽事的獎章認證，更加入綠色採購供應鏈，強化產品的市場競爭力及差異化，促進通路商及原料商的採購。未來業者將持續推出具碳標籤認證的產品，也邀請各大企業與民眾一起共同為氣候變遷盡一份心力。