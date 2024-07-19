冷氣才裝3年「吹23度仍不涼」！兇手一堆人不知：電費漲2倍虧大了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一看問題就知道是噸數抓太剛好了，天氣越變越熱，抓剛好坪數的冷氣，冷房效率開始變差」、「有可能噸數買太小，當初我房間也是換了變頻後變這樣，比之前冷氣不冷以外還更耗電」、「噸數抓錯的機率很高，之前我也這樣，電費比舊冷氣貴2倍」、「應該是冷氣噸數太小，如果房間不會曬到太陽，冷氣坪數多加2坪，例如房間5坪冷氣就買7坪的」。
安裝冷氣大有學問！冷氣噸數選錯「變頻機型也救不了」
事實上，安裝冷氣之前一定要先算好噸數是否符合室內的坪數，萬一坪數跟冷氣的噸數不成比例的話，冷氣的冷房效果就會很差，這時就算你安裝的是一級變頻冷氣，室內溫度也會因為降不下來，導致壓縮機不斷地運轉，不僅沒有省錢還會更加浪費電哦！
那麼冷氣的噸數到底應該怎麼算？首先你要先得知自己房間的大約坪數，算法是「房間長（公尺）x 房間寬（公尺）x 0.3025」，得知坪數之後，以台灣基本1坪需要「450Kcal/hr」冷房能力為基準，就用「坪數 x 450」接著除以「1噸2500 Kcal/hr」，就能得到冷氣噸數囉！
算出冷氣噸數還不夠！房屋條件加入考量「寧願買大不買小」
然而按照上面的公式，我們舉一個例子，以一間套房長5公尺、寬5公尺來計算，就是「5x5x0.3025x450」，會得到「3403Kcal/h的冷房能力」，利用3403Kcal/h除以1噸2500Kcal/hr，得出1.3612左右，相當於購買冷氣噸數至少要選擇1.4噸以上！
除此之外，如果你居住的地方例如位於頂樓、或者有西曬的問題，那麼冷房功率就至少還要再往上提高20%至25％，因此多數人假設算出是需要購買1噸的冷氣，通常還會往上一個門檻晉升到1.3噸或者1.6噸，是一個「寧願買大也不買小」的概念，冷氣只要裝錯噸數，就必須調更低溫、壓縮機要更用力持續運作，讓你夏天荷包不斷往外噴！如果你發現你家冷氣打開都不冷，設備也都沒壞時，先趕快檢查你的冷氣噸數是不是早就是個錯誤！不然可就虧大了。