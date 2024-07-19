中職明星賽週末大巨蛋開打！6直播平台懶人包　一文掌握所有資訊

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內野B1層：官方應援前方兩排「白金特區」3,880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。「精品熱區」1,880元 /「精品站立應援熱區」1,480元 /「商務區」1,080元 /「經濟區」780元。
內野上層L2：熱區780元 / 非熱區680元
內野上層L4：「乖乖同樂區」580元
內野上層L5：「攻蛋同樂區」380元：購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。
外野B1層：「動滋同樂區」580元
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/38430
⚾中職明星對抗賽轉播資訊：
時間：7月20日、21日
地點：台北大巨蛋
電視直播：緯來電視頻道、華視主頻道(僅轉播7月21日場次)、中華電信MOD
線上直播：Hami Video CPBLTV館、愛爾達電視、Line Today、公視+
⚾中職明星隊、12強中華隊名單陣容：
中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，共有10位中信兄弟球員和3位統一獅球員入選。12強中華隊則以新生代好手為主，中華隊陣容包括陳傑憲、江坤宇、林安可、吉力吉撈・鞏冠、古林睿煬等，並由總教練曾豪駒領軍。
📌中職明星隊名單
投手：潘威倫（統一獅）、富藍戈（富邦悍將）、呂彥青（中信兄弟）、黃子鵬（樂天桃猿）、李振昌（中信兄弟）、王躍霖（台鋼雄鷹）、哈瑪星（台鋼雄鷹）、陳仕朋（富邦悍將）、郭郁政（味全龍）、猛登（中信兄弟）、勝騎士（統一獅）、銳歐（味全龍）、魔神樂（樂天桃猿）
捕手：高宇杰（中信兄弟）、張肇元（台鋼雄鷹）
內野手：陳俊秀（中信兄弟）、岳東華（中信兄弟）、王威晨（中信兄弟）、林承飛（樂天桃猿）、王正棠（富邦悍將）、拿莫伊漾、馬傑森（樂天桃猿）、陳鏞基（統一獅）、潘傑楷（統一獅）
外野手：岳政華（中信兄弟）、詹子賢（中信兄弟）、王柏融（台鋼雄鷹）、郭天信（味全龍）、葉保弟（台鋼雄鷹）、周思齊（中信兄弟）
📌12強中華隊名單
投手：古林睿煬（統一獅）、王尉永（富邦悍將）、吳俊偉（中信兄弟）、王志煊（樂天桃猿）、江國豪（富邦悍將）、江承諺（台鋼雄鷹）、林凱威（味全龍）、林詔恩（統一獅）、徐若熙（味全龍）、徐基麟（中信兄弟）、陳冠宇（樂天桃猿）、陳冠偉（味全龍）、陳柏豪（樂天桃猿）、曾峻岳（富邦悍將）、張奕（台鋼雄鷹自行培訓）
捕手：吉力吉撈鞏冠（味全龍）、陳重羽（統一獅）、戴培峰（富邦悍將）
內野手：江坤宇（中信兄弟）、朱育賢（富邦悍將）、李凱威（味全龍）、林立（樂天桃猿）、曾子祐（台鋼雄鷹）、劉基鴻（味全龍）、吳念庭（全越運動）
外野手：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、邱智呈（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟）、陳晨威（樂天桃猿）
💃中職明星賽啦啦隊名單、表演嘉賓：
中華職棒六隊啦啦隊本次將以「全場環形應援」方式進行，由中職6隊女孩每天有60名啦啦隊員出場，包括味全龍李多慧、林襄；樂天桃猿籃籃、Yuri、岱縈；統一7-ELEVEN獅瑟七、艾璐；中信兄弟峮峮、邊荷律、短今；富邦悍將李雅英、南珉貞、慈妹；台鋼雄鷹一粒、安芝儇、MINGO等人氣啦啦隊員。
明星賽表演嘉賓：7月20日「情歌天后」丁噹、「鼓鼓」呂思緯；7月21日「玉女歌手」蘇慧倫、「Bii」畢書盡