篠崎泫只穿內衣！突PO大量福利照片 粉絲狂道歉：對不起了Toyz
台日混血篠崎泫以女團出道，2019年參加《娛樂百分百》節目狼人殺單元走紅，受封「狼人殺女神」，她和滋事型網紅、知名實況主Toyz（劉偉健）5月公開戀情，男方隨後因為販賣大麻菸彈被判4年2個月徒刑，目前在台中監獄坐牢。篠崎泫近日在IG分享一系列穿內衣的照片，網友一看集體向Toyz道歉，「抱歉了，偉健！」
記者楊穎軒／綜合報導
篠崎泫日前幫內衣品牌拍形象照，她一頭齊瀏海波浪長髮披肩，示範墨綠色、黑蕾絲拼接的胸罩，32C飽滿雙峰線條呼之欲出，纖瘦腰身也一併放送，篠崎泫做出回眸、撩頭髮、小嘴微張等動作，十分性感，配文寫下：「夏天到了！難得放福利給大家吃冰！」
貼文發出後，累計超過3萬人按讚，網友情緒高漲，「超罕見的性感照」、「應該會賣不好，因為都是男生在看」、「越看越熱」、「太美了」，還有一票人不停調侃服刑中的Toyz，「必須傳給Toyz」、「椅子幸福了」、「如果來生可以選擇，我願意當一把椅子」、「只能替椅子多看兩眼了」、「羨慕椅子」、「抱歉了椅子！」還有網友提醒篠崎泫探監時記得帶上這組作品。
篠崎泫和Toyz戀情曝光後，外界普遍不看好這段關係，女生甚至遭受不少酸民攻擊，譏諷她跟「販毒仔」交往，不解她的擇偶眼光，揚言脫粉等，「居然選擇臭嘴的...退追退追了」、「樹立正向的人設但跟Toyz在一起」、「曾經的粉絲下線一鞠躬」，對此，篠崎泫在Threads簡短寫下一句話，感嘆：「這世界充滿惡意。」
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