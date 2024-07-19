微軟全球大當機！馬斯克再度發文嘲諷：X很正常、「微硬」比較好
微軟（Microsoft）系統在全球範圍出現大當機，許多使用微軟Windows系統的電腦出現藍屏死機（BSOD）狀況，這問題甚至在多家航空公司以及其他像是IT金融業等領域造成混亂，目前還不知要多久能完全恢復正常。對此，美國富豪馬斯克（Elon Musk）也在X上轉發網友梗圖，一位背後打著「X」的人愜意地看著眼前許多微軟藍屏死機畫面，馬斯克也重新轉發舊日推文，諷刺稱「微硬>>微軟（Macrohard >> Microsoft）」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，微軟這波全球大當機災情，尤其在航空業、銀行業、媒體業造成混亂，包括航空公司停飛、新聞廣播的直播中斷、超市影院的線上支付系統崩潰等等。
而根據《The Verge》報導，網路安全公司「CrowdStrike」表示是由於他們的更新作業出錯，導致受影響的Windows電腦無法正常啟動。CrowdStrike雖然聲稱已經恢復了錯誤的更新，但要讓受到影響的電腦重新正常運作，似乎還需要一段時間。
一向手腳很快馬斯克也沒錯過這個機會，先是轉發網友梗圖，隨後又重發個人往日「微硬>>微軟」的發文，諷刺意味十足。
目前全球因為微軟大當機造成的災情仍不斷湧現，多個機場發生延誤，部分航班暫停，美國3大航空公司都已暫時停飛，還不知道微軟需要多久時間來解決這次問題。另外有網友分享CrowdStrike提供的自救方案，不過也有報導指出，若沒有具備一定的IT相關專業，建議不要輕易嘗試自行解決當機問題。