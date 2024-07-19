YTR鄭雅勻前夫涉洗錢案 消失1年半首度談離婚：人生最衝擊的日子
美妝YouTuber鄭雅勻的老公張男前年被爆出涉嫌參與錢帥君男友郭哲敏的上億洗錢案，當時她發文表示和大眾一樣震驚，對丈夫的違法行為完全不知情，也已經訴請離婚，爾後再也沒有發布任何動態，帳號停滯近2年未更新，近來她又重新PO文，分享育兒日常，和粉絲的官方Line也開始對話，讓許多粉絲感動，「雅勻回來了！」而大家也都尊重她，即便很想知道她過得好不好，也都不會輕易觸碰到她的傷心事，鄭雅勻今（19）日首度回應離婚後的生活，「這2年是我人生最衝擊的日子。」
記者李欣容／台北報導
鄭雅勻近來開始會在社群平台分享生活，她重拾舞蹈、運動，也會分享和女兒的可愛互動，有別於歡樂的內容，她今無預警在限時動態中分享這段日子的心情，「路不好走，不代表就不前進了，我更感恩即使不好走的路，也有你們陪著我一起，我真的很榮幸人生有你們，真的。」
她也難得提到離婚後的生活，「這2年是我人生最衝擊的日子，有很多的轉變，很多的學習，很多的體悟。無數個夜晚，我不知道光在哪，廚房煮飯邊煮邊哭，孩子哭我跪在地上跟著哭。」她感謝一路鼓勵著、陪伴著她的粉絲與家人朋友，「我真的何德何能有你們。」
鄭雅勻是模特兒出身，後來當起美妝YouTuber，時常在社群媒體上PO出各式各樣精品包、與老公放閃的照片，沒想到男方卻爆出參與錢帥君男友郭哲敏的上億洗錢案，鄭雅勻發文向大眾致歉，並表示自己跟大家一樣震驚，時隔2年她才又重新開始分享生活，讓許多粉絲都替她開心。