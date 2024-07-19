河北彩花腿根「領域全開」！開到胸部下面 9萬人看光傻眼噴鼻血
日本AV女優河北彩伽（舊名：河北彩花）擁有姣好美貌與性感身材，IG坐擁百萬粉絲，她同時還被稱為「三上悠亞接班人」。近來，河北彩花分享新美照，一張露腿根直逼腰際的辣照根本「領域全開」，吸引9.7萬人朝聖按讚。
記者陳雅蘭／綜合報導
2018年出道的河北彩花， 一亮相就獲擁高人氣，更連續2年稱霸「年度女優銷售榜」，被粉絲冠上 「天下第一人」美譽，她心懷感激表示：「連續2年拿下冠軍，真的有讓我嚇一跳。除了很意外大家這麼歡迎我的回歸，我也一直認為，可愛的女孩子明明這麼多，為什麼大家會特別地喜歡我？」未來她想更加精進演技，並挑戰富含劇情的作品，保持曖昧、但未能在一起的劇情，都是她想嘗試的類型。
出道6年的她，今年3月6日因為換經紀公司，河北彩花就順勢改名「河北彩伽」，網友起初無法接受，直呼難聽，但現在也漸漸適應，仍然支持女神推出的各系列作品。
河北彩花近日分享美照，穿著連身馬甲將好身材展露無遺，秀腿根的範圍直逼腰際，蜜桃臀直接見客，粉絲就為這組照片取名「領域全開」，相當有創意，逼近10萬人點讚收藏。此外，河北彩花將於下個月來台參加2024《TRE 台北國際成人展》，屆時女神亮點可鎖定《NOWnews今日新聞》將為大家帶來第一手「香噴噴」消息。