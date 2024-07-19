陳曉不甩「婚變風波」投入拍新作品！同劇香港女星曝他最新近況
中國男星陳曉先前被爆出向老婆陳妍希提離婚，甚至直接離家，連手機號碼都換掉，讓老婆要找人還只能透過第三人，連狗仔跟拍半年都表示沒看到夫妻合體的畫面，夫妻之間的感情狀況，引發外界熱議。而陳曉在6月爆出婚姻破裂的傳聞後，就一直在拍戲，還跟香港女星林夏薇合作，近日林夏薇出席活動時，也透露了陳曉的近況，掀起高度關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據《東網》報導，香港女星林夏薇近期出席晚宴活動，在活動中談到最近因為出演陸劇《大生意人》前往橫店，跟陳曉一起搭檔演戲，這是兩人自2009年從中央戲劇學院畢業之後的第一次合作。而被問到陳曉的被傳婚變的事情時，林夏薇則透露：「都在聊戲，身為好朋友，其他的事都不會特別問。」而被問說是不是擔心陳曉被問私事會不開心，林夏薇則說：「他沒有不開心呀。」也沒看出對方有失魂落魄的感覺。
此外，陳曉所主演的新戲《大生意人》，找來老同學林夏薇合作演出，讓粉絲們再度討論起兩人私下的交情也是相當要好，因為過去女方在2021年憑著戲劇《七公主》奪下視后時爆出爭議，陳曉力挺好友在網路上跟網友們隔空開戰，如今合作拍戲，讓外界都相當期待。
而陳曉與老婆陳妍希在6月被狗仔爆料兩人婚姻破裂，還被拍到陳妍希自己帶著孩子上學的畫面，更爆出兩人已長達半年沒有同框，狗仔也提到陳妍希過去都會陪陳曉回老家一起過年，可是今年的過年卻沒有一起回去，再加上網友們也發現陳妍希連續兩年沒有給陳曉生日祝福，讓婚變的傳聞在網路上掀起熱烈討論。