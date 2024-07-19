影／裁准暫時處分！綠黨團：藍白強推違憲爭議法、勿詆毀大法官
國會職權修法生效，憲法法庭今（19）日裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，從大法官的裁定內容可以初步判斷，藍白強推的國會擴權法案諸多爭議性條文，確實有違憲之虞；她也呼籲，任何人都該尊重憲法，在野黨應停止對大法官的詆毀。
記者陳佩君／台北報導
立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分；憲法法庭今天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。
吳思瑤說，民進黨團尊重憲法法庭裁定，從大法官的裁定內容可以初步判斷，藍白強推的國會擴權法案諸多爭議性條文，確實有違憲之虞，包含總統赴立院國情報告、反質詢、藐視國會罪、聽證調查權行使、人事同意權等。
吳思瑤提到，民進黨團現階段最重要的工作，是全力準備8月6日憲法法庭有關本案的言詞辯論，這是最重要的攻防，也是最終局的裁判。
吳思瑤呼籲，在野黨停止對大法官的詆毀，國家只有一部憲法，任何人都要尊重、服從憲法。