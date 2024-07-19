土用丑日鰻魚飯買一送一消暑！大江戶町鰻屋、鳥丈爐端燒3大優惠

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📌大江戶町鰻屋：一本鰻定食買一送一！夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃也買一送一
堅持使用在地養殖10～12個月的精選頂級青口鰻直火碳烤烹調，「大江戶町鰻屋」的鰻魚魚刺較為細軟、肉質也更加綿密細嫩。呼應日本習俗「土用丑日」，7月20日至8月5日連續17天，全品牌外帶頂規5P大小新鰻先蒸再烤的「一本鰻定食買一送一」優惠；7月24日與8月5日土用丑日當天，內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，單人份或雙人份都可享「買一送一」！
推薦比延伸日本名古屋鰻魚三吃更豐富的「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，除了可先單純享受大江戶町鰻屋契作鰻魚的鮮美並搭配獨特鰻魚醬，再來加入芥末、蔥花增加風味體驗第二吃，第三步驟則獨家提供有機土雞溫泉蛋，融入溫潤滑順口感；最後再倒入高湯品嚐茶泡飯，多元3+1吃法為蒲燒鰻魚飯增添儀式感。
📌鳥丈爐端燒：居食屋也有「盛夏鰻魚饗宴」
來自日本千葉縣的鳥丈爐端燒，以漁港、農園直送優質食材，化身為居食屋料理，暑期7月至8月底推出盛夏鰻魚饗宴，「鰻魚釜飯」從生米開始烹煮、讓米飯吸飽鰻魚的鮮美油脂，搭配肉質細嫩的蒲燒炭烤鰻魚「鰻魚釜飯」；還有獨家推薦白燒鰻魚搭佐香氣獨特松露醬的「炭烤鰻魚佐松露醬」、大人小孩都圈粉的「鰻魚玉子燒」。
📌勝勢：日式豬排結合鰻魚！海陸套餐好滿足
勝勢日式豬排夏季將日式豬排結合鰻魚，開吃海陸套餐了，限定「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」結合精選白燒鰻魚、不沾裹鰻醬，純粹以日本進口的麵包粉包裹現炸出外酥內嫩的口感，品嚐鰻魚單純纖細的美味，並選用究好豬精華、一隻豬只僅能取出兩塊肋眼蓋肉的老饕部位酥炸，品嚐介於紮實里肌與軟嫩腰內之間的獨特肉質口感。只要於土用丑日的7月24日、8月5日兩日當天，即免費贈送酸甜風味的「鰻魚南蠻漬料理」夏季開胃料理。