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土用丑日鰻魚飯買一送一消暑！大江戶町鰻屋、鳥丈爐端燒3大優惠

▲夏天土用丑日學日本人吃江戶鰻魚飯消暑補元氣。大江戶町鰻屋外帶一本鰻定食、內用夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃都買一送一！鳥丈爐端燒盛夏鰻魚饗宴、吃勝勢酥炸鰻魚老饕豬排套餐送鰻魚南蠻漬料理一次整理。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲夏天土用丑日學日本人吃江戶鰻魚飯消暑補元氣。大江戶町鰻屋外帶一本鰻定食、內用夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃都買一送一！鳥丈爐端燒盛夏鰻魚饗宴、吃勝勢酥炸鰻魚老饕豬排套餐送鰻魚南蠻漬料理一次整理。（圖／大江戶町鰻屋提供）

記者蕭涵云/綜合報導

夏天最炎熱的「土用丑日」（土用の丑の日），跟著日本人吃江戶美食「鰻魚飯」消暑補元氣。2024年土用丑日為7月24日與8月5日，鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」明（20）日起外帶「一本鰻定食買一送一」、內用「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」也買一送一！超狂優惠提早開吃；而鳥丈爐端燒也推出7月限定「盛夏鰻魚饗宴」、勝勢日式豬排則在土用丑日當天吃「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」就免費加菜送鰻魚南蠻漬料理。

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夏天熱到爆，實在讓人食慾降低。日本早在江戶時期就有吃鰻魚解暑意、祛病消災的習慣，相傳在「土用丑日」這天吃鰻魚，可以改善食慾不振、增加元氣。今年2024年的土用丑日為7月24日與8月5日兩日，與台灣鰻農契作生產高品質鰻魚的「大江戶町鰻屋」，提早開吃鰻魚飯優惠了。

▲夏季「土用丑日」學日本人吃鰻魚補元氣。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲夏季「土用丑日」學日本人吃鰻魚補元氣。（圖／大江戶町鰻屋提供）
📌大江戶町鰻屋：一本鰻定食買一送一！夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃也買一送一
堅持使用在地養殖10～12個月的精選頂級青口鰻直火碳烤烹調，「大江戶町鰻屋」的鰻魚魚刺較為細軟、肉質也更加綿密細嫩。呼應日本習俗「土用丑日」，7月20日至8月5日連續17天，全品牌外帶頂規5P大小新鰻先蒸再烤的「一本鰻定食買一送一」優惠；7月24日與8月5日土用丑日當天，內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，單人份或雙人份都可享「買一送一」！

推薦比延伸日本名古屋鰻魚三吃更豐富的「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，除了可先單純享受大江戶町鰻屋契作鰻魚的鮮美並搭配獨特鰻魚醬，再來加入芥末、蔥花增加風味體驗第二吃，第三步驟則獨家提供有機土雞溫泉蛋，融入溫潤滑順口感；最後再倒入高湯品嚐茶泡飯，多元3+1吃法為蒲燒鰻魚飯增添儀式感。

▲「一本鰻定食」790元，土用丑日優惠活動外帶「買一送一」。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲「一本鰻定食」790元，土用丑日優惠活動外帶「買一送一」。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲7月24日與8月5日土用丑日當天，內用「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」買一送一！單人份488元、雙人份888元，划算開吃。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲7月24日與8月5日土用丑日當天，內用「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」買一送一！單人份488元、雙人份888元，划算開吃。（圖／大江戶町鰻屋提供）
📌鳥丈爐端燒：居食屋也有「盛夏鰻魚饗宴」
來自日本千葉縣的鳥丈爐端燒，以漁港、農園直送優質食材，化身為居食屋料理，暑期7月至8月底推出盛夏鰻魚饗宴，「鰻魚釜飯」從生米開始烹煮、讓米飯吸飽鰻魚的鮮美油脂，搭配肉質細嫩的蒲燒炭烤鰻魚「鰻魚釜飯」；還有獨家推薦白燒鰻魚搭佐香氣獨特松露醬的「炭烤鰻魚佐松露醬」、大人小孩都圈粉的「鰻魚玉子燒」。

▲鳥丈爐端燒「炭烤鰻魚佐松露醬」270元。（圖／鳥丈爐端燒提供）
▲鳥丈爐端燒「炭烤鰻魚佐松露醬」270元。（圖／鳥丈爐端燒提供）
▲鳥丈爐端燒「鰻魚釜飯」420元，可搭配脆口牛蒡絲等蔬菜翻拌享用，還能注入高湯享受茶泡飯吃法。（圖／鳥丈爐端燒提供）
▲鳥丈爐端燒「鰻魚釜飯」420元，可搭配脆口牛蒡絲等蔬菜翻拌享用，還能注入高湯享受茶泡飯吃法。（圖／鳥丈爐端燒提供）
📌勝勢：日式豬排結合鰻魚！海陸套餐好滿足
勝勢日式豬排夏季將日式豬排結合鰻魚，開吃海陸套餐了，限定「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」結合精選白燒鰻魚、不沾裹鰻醬，純粹以日本進口的麵包粉包裹現炸出外酥內嫩的口感，品嚐鰻魚單純纖細的美味，並選用究好豬精華、一隻豬只僅能取出兩塊肋眼蓋肉的老饕部位酥炸，品嚐介於紮實里肌與軟嫩腰內之間的獨特肉質口感。只要於土用丑日的7月24日、8月5日兩日當天，即免費贈送酸甜風味的「鰻魚南蠻漬料理」夏季開胃料理。


▲勝勢日式豬排「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」580元。（圖／鳥丈爐端燒提供）
▲勝勢日式豬排「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」580元。（圖／鳥丈爐端燒提供）

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