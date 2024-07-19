鄭佩佩病逝！女兒原子鏸悲痛「她是一個傳奇」曝母最後都想著孩子
香港資深女星鄭佩佩在7月17日病逝，經紀公司證實噩耗，在子女及親友的陪伴下離世，享壽78歲。鄭佩佩與前夫育有3女1子，女兒原子鏸哀痛失去最愛的母親，在IG發文對母親無限懷念：「我母親是我認識的最無私的人之一。直到最後一口氣，她都只想著自己的孩子。」
記者林奕如／綜合報導
鄭佩佩生前曾演出多部經典作品，其中《臥虎藏龍》碧眼狐狸及《唐伯虎點秋香》華夫人2個角色讓人印象最深刻，死訊傳出，震撼演藝圈。鄭佩佩近幾年都在美國定居，女兒原子鏸因為想離母親更近，全家搬回美國陪伴。
原子鏸發文提到，「能和她一起度過這最後幾年的美好時光，我感到很幸福和幸運。我現在很難找到詞匯，因為這一切似乎有點超現實，我幾乎覺得，這一切只是一場噩夢，我會在早上醒來看到她原來的樣子，她是我認識的最美麗的人。」
原子鏸哀悼母親，把母親永遠放在自己的心裡，「她是如此堅強、美麗、有愛心、風趣、可愛、無私、有愛心，慷慨的母親楷模。她總是把我們放在第一位，我只能希望我能像我母親對每個孩子那樣對待我的兒子。」她也稱讚母親在演藝圈有貢獻，「她深受所有粉絲的喜愛，她是一個傳奇，她將永遠活著，成為她那個時代最偉大的明星之一。」
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《花木蘭》