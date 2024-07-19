巴黎奧運倒數！飯店漢堡買1送1「5天酒類暢飲」 猜中獎牌數送早餐
睽違四年的全球體壇盛事「第33屆夏季奧林匹克運動會」即將到來！將在7月底於法國巴黎盛大舉行。響應本次賽事，福容大飯店台北一館的大廳酒吧，即日起至8月31日的每週一至週四「美式經典起士牛肉漢堡」買一送一（8月8日不適用）。而台南遠東香格里拉「THE MEZZ牛排龍蝦館」即日起到8月11日，週四至周日晚餐推出「2024五大洲運動盛會」主題餐點，五大洲代表風味美食聚集，每道580元～980元＋10%，隨餐另贈賽事主題無酒精調飲乙杯。
記者葉盛耀/綜合報導
賽場上如火如荼進行，民眾也得靠「食力」補充能量。福容台北一館大廳酒吧自即日起至8月31日的每週一至週四推出「美式經典起士牛肉漢堡」買一送一限定優惠（父親節不適用），主廚以大火煎炙出超厚牛肉漢堡排的醇香與爆汁，馥郁的起司奶香搭配新鮮洋蔥、番茄與鮮蔬，每一口咬下都是極限重磅的滿足，原價每份380元+10%。
另外大廳酒吧也獻上「微醺之夜 無限暢飲」夏日活動，每位688+10%，現場無限供應精選啤酒、調酒、葡萄酒及威士忌等各式酒款，本活動自即日起至8月31日止，每週日至週四晚間19:00-21:00適用，現場加點搭酒小食再享8折超值優惠，以上活動福容享福卡會員均可再享會員折扣優惠。
福容大台北一館還推出預測中華隊奪得獎牌總數活動，7月25日至8月10日活動期間，現場用餐民眾凡預測中華隊正確奪牌總數者，即可獲得活力早午餐套餐2客(價值836元)，福容台北一館再加碼從獲獎者中抽出一名幸運得主免費入住價值8,800的精緻客房住宿乙晚。
台南遠東香格里拉飯店則是推出「五大洲運動盛會」賽事應援菜單，重現五大洲代表國的國民風味料理。首道料理以今年巴黎奧運主辦國－法國為發想，以「紅酒燉雞」為第一道推薦主題菜，由主廚特選的紅酒、洋蔥、蘑菇等香料及食材，調配黃金比例獨門醬汁後，加入雞肉慢火燉煮，吃起來鮮嫩多汁、香氣四溢。
還有台灣少見卻是南非本地熱門庶民料理的「起司臘腸可達餅」，火烤酥脆餅底，鋪滿香濃可達起司，灑上辛香南非臘腸與豐富氣息的南非香料，經烤爐烘焙後，金黃酥脆。另還有「美國BBQ豬肋排」、「火焰燒烤芒果櫻桃鴨」、「炭烤鮭魚佐奇異果莎莎」等。
台南遠東香格里拉更聯手台南大遠百成功店「特別加碼」，精選多家運動休閒品牌，凡至THE MEZZ牛排龍蝦館用餐顧客，憑消費發票至大遠百的指定櫃位購物，最高可享72折優惠。