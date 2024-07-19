吳崢提前掌握憲法法庭結論 凌濤曝內幕：原來不去美國是處理這事
民進黨發言人吳崢今（19）日上午在廣播節目表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」，憲法法庭確實就在下午針對國會改革法案做出暫時處分，國民黨智庫副執行長凌濤批，此次美國觀選團原本名單有吳崢，結果吳崢沒有來，原來是被指定留在台灣要「處理憲法法庭」？民進黨何時把黑手伸進中華民國憲法法庭？其決議、過程掌握，竟不是由「司法院發言人」對外透露，而是「民進黨發言人」不小心說溜嘴，講出早已得知訊息的大白話？
記者余祥／台北報導
凌濤細數，青鳥行動被監控，前有民進黨政策會執行長王義川化身「王膝之」在節目掀開潘朵拉盒子，驚悚提及民進黨高層掌握國人行蹤、政治取向；而今又有吳崢，吐露「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來，就是暫時處分」，結果憲法法庭還真的出面宣布「暫時處分」，完全證實！民進黨高官可以囂張跋扈、恣意妄為至此？
凌濤表示，過去面對許多重大議題，尚不能通過暫時處分，時值立法院休會會期，竟然對國會改革採取暫時處分，各種質疑恐有損國人對司法的信心。這次訪美，全球對於台灣面對的外來挑戰甚為關心，希望協助防衛。但他痛陳，「但有時候，根本是顢頇的執政黨，自己摧毀了台灣民主。」