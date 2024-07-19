特企／謝國樑與青年機車行代表共商「電動機車友善車行」政策
基隆市長謝國樑今（19）日針對「電動機車友善車行」政策，邀請青年機車行代表到市府進行研商，不僅傾聽車行的心聲，並設法解決油電轉型過程中車行所可能面對的困難，現場並達成兩項共識，包括「電動機車友善車行」預計明年正式上路，將在5年內每年提供一定金額補助，而非外傳的一次性補助；而明年起電動機車政策的申請與交車也都將由各機車行辦理，讓機車行能夠增加來客數與回頭客。謝國樑表示，這項會議將定期召開，會持續傾聽車行業者意見，並與車廠進行爭取，盼能達成各方共贏。
會中達成的共識包括，因為油電轉型需要時間，「電動機車友善車行」預計以5年為期，提供車行每年一定金額補助，不是外界誤傳之一次性補助。政策將鼓勵車行針對電動機車升級轉型進行受訓、獲得電動車廠牌認同成為友善車行、成為回收舊機車的通路，針對每項目標皆個別提供補助。
此外，為讓配套措施與方案更臻完善，並採納機車行之意見，下半年市府已暫緩提供新的電動機車申請；新的發放方案將會與機車行充分討論，開始實施後也將把申請與交車的服務改由各機車行提供，讓機車行能夠有機會繼續與客人維繫感情並提供售後服務。
謝國樑指出，市府重視與機車行間的合作，過去也已進行過多次討論，但外界似乎有人不樂見市府與業者取得共識，想用更強烈的方式表達意見，這是大家所不樂見。市府有意解決問題，並協助車行迎向油電轉型的趨勢，以後油電轉型部分將由產發處負責，並與原本負責電動機車業務的環保局一起密切協助車行，市府團隊在歸納出初步方案細節後，預計將在八月初繼續開會，持續與車行業者保持密切溝通，讓方案更臻完善。