吳崢命中憲法法庭結果 王鴻薇轟民進黨不演了別怪大家看扁大法官
民進黨發言人吳崢今（19）日上午在廣播節目表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」，憲法法庭確實就在下午針對國會改革法案做出暫時處分，國民黨立委王鴻薇批，憲法法庭暫時處分結果被吳崢完全命中，既然民進這麼放得開完全不演了，就不要怪大家看扁了大法官。
記者余祥／台北報導
王鴻薇說，大法官司法權行政中立蕩然無存，當民進黨發言人在判決前說明判決結果與判決時序，憲法法庭竟然還完全比照辦理，正所謂「閻王叫你三更死，誰敢留人到五更」，這樣的結果，無疑是更讓人民對大法官的信任蕩然無存，這是國家最大的悲哀。
王鴻薇批，憲法法庭審辦結果可以提前洩漏給執政黨，果然賴清德在判決前就自信滿滿的威脅在野黨，執政黨對於憲法法庭判決結果零時差的掌握，當然是不證自明，賴清德不愧是金孫，都當到了總統，還要躲在大法官的強褓之下，自己承諾的事情通通反悔，民選總統不敢面對民意的監督，簡直是國際笑話。
王鴻薇說，確實今天憲法法庭的結果讓人遺憾，但是相信國人也不意外，民進黨赤裸裸地把政治黑手伸向司法權，藉由大法官阻擋民進黨不願通過的法律，根本是把沒有民意基礎的大法官凌駕於新民意的立法院，這才是真正的民主已死。