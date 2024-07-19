中華隊出戰巴黎奧運十大熱門選手點名！哪些選手將奪下奧運金牌？

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「台灣網球一姊」謝淑薇養傷長達18個月，失去了世界排名，謝淑薇認為：「保持樂觀開朗的心情，總會有好事發生。」她重返賽場後，在今年三月重返雙打世界排名第一名，謝淑薇在2024溫布頓網球錦標賽中，與傑林斯基（Jan Zielinski）搭檔拿下混雙冠軍，成功拿下她生涯的第9座大滿貫雙打冠軍。她生涯在許多場國際球賽中拿下獎牌，2006杜哈亞運混雙銅牌、團體金牌，2010廣州亞運女雙銀牌、團體銀牌，2014仁川亞運女雙銀牌、團體金牌。
謝淑薇這次搭配菜鳥曹家宜，有機會拿到中華隊奧運網球獎牌，尤其謝淑薇長期旅居法國，擁有很多優勢，而「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴將參加女雙賽事，同樣受到矚目。
楊勇緯再度站上奧運力拼金牌 出征60公斤柔道賽事
這次是「柔道男神」的楊勇緯第二次站上奧運的殿堂，這次他將在巴黎奧運出戰男子60公斤賽事。在東京奧運總決賽對上日本選手高藤直壽，在3分40秒後被裁判裁定第三次指導犯規止步，拿下銀牌，成為台灣首位在奧運上奪牌的柔道選手，也創下中華隊奧運最快速奪牌的紀錄，在賽後他也激動落淚，表示自己很開心可以為中華隊奪得首面獎牌。
楊勇緯過去在家中，曾跟哥哥、老弟三人喝一碗湯，家中經濟比較拮据，楊勇緯生於台中市，父母來自屏東縣獅子鄉南世村，具有排灣族血統。母親曾為柔道選手，因為小時候看到哥哥楊俊霆練習柔道因而也產生興趣。
家庭教育幫助楊勇緯建立正確人生觀，他說：「爸媽給我們觀念就是，要謙虛低調，不管拿多好成績，都是要謙虛低調。因為更謙虛，這樣人家會更想要幫助你，學得才會更多。」
舉重女神郭婞淳去年突破奧運紀錄 今年再拚金牌
奧運舉重項目於8月7日舉行，今年是台灣「舉重女神」郭婞淳第四度登上奧運，她在上一屆東京奧運女子59公斤量級，挺舉133公斤，突破奧運會紀錄，奪下金牌，也是郭婞淳首面奧運金牌，她也在東奧賽後表示，「在確定金牌後，當下我沒有很開心，我一直想到141公斤，很想要有成績取拿到這塊牌，可能是想要我再拚一屆吧」，讓國人相當期待本屆巴黎奧運郭婞淳的表現。
不過以郭婞淳的現況來說，她在里約奧運獲得女子58公斤級銅牌，上屆東奧奪金，完成生涯「金滿貫」里程碑。不過，近期她飽受腰傷所擾，去年杭州亞運僅獲銅牌，巴黎奧運又強碰中國勁敵羅詩芳，挑戰不小。
戴資穎奧運最後一舞 力拚首面羽球女單金牌
我國「羽球一姊」戴資穎生涯創下了許多卓越的成就。在去年她宣布，本屆奧運將是她的「最後一舞」。世界羽聯（BWF）日前公布最新排名，她穩居第3，以第3種子前進巴黎奧運。戴資穎已經連續554周在女單前10名。
今年是戴資穎第四度征戰奧運殿堂，力拚首面奧運女單金牌，她日前接受《BWF》專訪表示，自己的身體和訓練狀態並沒有到理想狀況，儘管這樣她還是會盡力做到最好。
李洋／王齊麟「麟洋配」將多打一場
「麟洋配」李洋和王齊麟是台灣實力與人氣兼具的羽球男雙組合，兩人在去年東京奧運中成功奪金，也是台灣代表團第一面球類金牌。
今年因世界羽聯（BWF）積分計算疏忽，導致原本16組人參賽的男雙項目，多出一組取得資格，總共有17組男雙可以參戰，在15日抽籤結果出爐，李洋／王齊麟不幸被分在有5對男雙的D組，必須比其他組的選手多打一場。
連珍羚調整心態 找回踏入柔道的初心
今年是「柔道女王」連珍羚第三屆登上奧運，去年東京奧運她止步16強，讓她留下淚水。在2022年杭州亞運會奪得金牌，拿下台灣史上首個女子柔道金牌。在今年她重新調整心態，找回當初踏入柔道的初心。
她表示：「因為有了前兩次的經驗，我可以用更平靜、更平穩的心態來直面比賽，因為我知道不是所有人都可以獲得第三次參加奧運的資格。」
「亞洲貓王」唐嘉鴻單槓項目有望奪牌
唐嘉鴻「直體跳貓」的動作在亞洲體操界特別突出，而有了「亞洲貓王」的稱號。他在去年東京奧運的體操男子個人全能排名第七，創下台灣選手在奧運體操全能項目的最佳成績。生涯也有拿下許多獎項，2017年唐嘉鴻在卡達杜哈舉行的世界盃單項系列賽的地板項目決賽，取得14.366分拿下金牌，在單槓項目曾獲得2018年亞運金牌，在2018年在亞運、世界競技體操錦標賽的表現突出，年底體育運動精英獎入圍最佳男運動員，獲得最佳運動精神獎。
莊智淵連六屆參與奧運 巴黎奧運成最後舞台
43歲的台灣「桌球教父」莊智淵，出生於桌球世家，2003年12月曾獲世界排名第三，自2004年的雅典奧運起，至今已連續6屆參與奧運，本次奧運也是他生涯中的最後一戰。他生涯中獲得許多獎項，2002年國際桌總總決賽男單冠軍、2004年雅典奧運男單八強、2006年杜哈亞運男雙銅牌、2012年倫敦奧運男單第四名、2013年世錦賽男雙金牌、2014年世錦賽男團銅牌、2014年仁川亞運男單銅牌、2020年東京奧運男團八強。
小林同學再戰奧運盼奪冠
本屆奧運林昀儒男子單打為第5種子，預計能直接在第三輪（男子單打32強）出賽，混雙林昀儒將與陳思羽搭擋名列第6種子，男子團體則是與「桌球教父」莊智淵、高承睿組合，世界排名由第4名下降到第6名，他在上屆東京奧運中與搭檔鄭怡靜拿下台灣首面奧運桌球混雙銅牌、男子單打則取得第四名的成績，被稱為是「小林同學」。
「國民女友」羅嘉翎 台灣跆拳道唯一參賽選手
本屆巴黎奧運只有一名選手拿下比賽資格，羅嘉翎在上屆東京奧運中首次登場，就拿下跆拳道女子57公斤級銅牌，成為我國歷屆以來挑戰這個量級最年輕的選手。
2001年出生的羅嘉翎出身於跆拳道世家，父親羅文祥是跆拳道教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手。2015年她首次參加國際賽，在亞洲少年跆拳道錦標賽女子47公斤級，最終獲得銅牌。
2016年世界青少年錦標賽女子52公斤級獲得金牌，2018年世界青少年錦標賽女子55公斤級獲得金牌，成為台灣首位連兩屆在世青少錦標賽皆奪金的選手。
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