中元節家樂福9折回饋！買樂事送陶瓷碗、保冷袋　獨家小熊餅乾組

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還有6大類型商品聯合回饋
1、食品類集結30大品牌慶單筆滿499元贈18000點紅利點數
2、衛生紙／面紙／廚房紙巾（不含家樂福自有品牌）單筆滿499元贈60元現金折價券
3、個人清潔用品每週五六日單筆滿888元贈100元現金折價券
4、指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券
5、泡麵／常溫麵條／米粉／冬粉／包裝米單筆滿568元贈14888點紅利點數
6.電池／延長線／燈泡／燈管／崁燈／吸頂燈單筆滿888元贈30000點紅利點數
不可錯過的還有中元節限定的澎湃禮盒組，包括「樂事洋芋片宅家追劇萬用碗組」每組售價199元，除內含136g餅乾組合外，還有白白日記聯名樂事的陶瓷碗；「樂事洋芋片夏日漫遊保冷袋組」，售價219元，內含有136g餅乾組合，白白日記聯名樂事的保冷袋。家樂福也獨家推出「樂天小熊澎湃箱」，分為巧克力風味、綜合風味，含有12包小熊餅乾，以及小熊餅乾DIY小周邊，獨家組合只在家樂福販售，每組售價199元。
中元節是年度僅次於農曆新年的第二大購物潮，家樂福中元普渡也因應備戰提前佈局，量販門市與線上購物依據需求多種規格普渡箱（含寵物商品），並引領中元補財庫好時機，推出「甲辰年普渡祈福禮盒」，為讓顧客更多採買選擇，7月17日起至8月20日家樂福中元節檔期「平安就是福，中元家樂福」正式開跑！
此外，愛買量販首波中元檔期推出限定4日「會員滿額享9折」活動，HAPPY GO會員獨享7/21、7/28 、8/3和8/4單筆滿2000元享9折十足抵用現金券回饋，滿2100元回饋210元，滿2200元回饋220元，單筆最高回饋300元，活動期間每人每卡限回饋2次，刷卡搭配遠東商銀、玉山、合作金庫、華南、台中銀行等指定8家銀行最高加碼送200元現金折價券。
中元節即將到來，不知要怎麼準備食物、飲料祭拜好兄弟嗎？愛買量販推出「499元經濟中元平安箱」經濟普度組合，輕鬆帶走一箱就能搞定中元節祭拜，直接替民眾準備米、油、餅乾、飲料、罐頭、泡麵、鹽巴、糖等14樣供品，免煩惱、免花時間挑選，中元節最有效率的選擇。