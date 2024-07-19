新鮮人履歷6成不合格　調查：企業最忌「個資、照片、自傳」3缺失

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至於其次依序則是「個人聯絡方式有誤」占比29.6%、「履歷內容出現錯字」占比22.8%、「未附工作或社團經歷」占比21.1%、「未附技能或語言證照」占比19.8%、「未附外語履歷表」占比11.6%，值得一提的是，曾有收到社會新鮮人的履歷表的企業，預估「平均合格率」占比約為39.6%，這也代表今年履歷的「不合格率」落在60.4%左右。
調查提到，資方最不滿意的新鮮人履歷缺失，包括個資缺漏、未附照、無自傳，97.7%企業認為附照優先考慮面試，不過照片也非隨便拍攝就能過關，其中十大NG履歷照，包括「經過特效處理、過度修圖」占比46.6%、「用手機自拍，臉部不清楚」占比45.3%、「非大頭照，改放全身生活照」占比44.3%、「拍照時，穿著邋遢」占比36.8%、「拍照時，裝可愛、耍帥的表情」占比32.3%。
至於其次依序則是「背景複雜，干擾主體本人」占比31.2%、「照片衣著暴露（露乳溝、秀肌肉）」占比28.1%、「以卡通、玩偶圖或風景圖，取代照片」占比26.9%、「放沙龍藝術照」占比24.4%、「墨鏡照」占比23.2%。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業除了首重履歷完整度，在尚未正式聯繫接觸新鮮人前更希望能先看到照片與自傳，因此建議求職者在履歷表上，最好上傳或貼上個人照，減少人資或用人主管在篩選階段，立刻剔除的風險，而且履歷照以「臉部清晰」、「表情不搞怪」作為最大原則，建議使用穿著正式服裝拍攝的大頭照為宜。
另一方面，新鮮人不僅無自傳是大忌，就算有附自傳也絕對不要「求有就好」，調查指出企業對於看到的自傳內容，在可複選狀況之下，認為需要修改的十大缺失包括「套用既定範本，千篇一律」占比54.4%、「看不出個人特色、優勢與強項」占比53.1%、「內容缺少對工作的想法」占比50.7%、「搞錯重點，內容多描寫成長與求學背景，無關工作」占比37.3%、「內容缺少技能專長的描述」占比34%。
其餘的自傳缺失則有「內容缺少個人特殊經歷的描述」占比28.1%、「內容缺少實務經驗或社團經歷的描述」占比26.8%、「篇幅太短，內容過於簡單」占比25.6%、「使用火星文、表情符號等網路用語」占比23.3%、「自傳寫太長，沒有重點」占比22.2%。
調查提到，企業今年給新鮮人的自傳打了49.8分，低於去年的51.7分，其中甚至有9.1%的公司，覺得目前收到的自傳內容僅能算是「零分」，更誇張的是，還有80.3%的企業透露，今年收到的履歷表當中，曾遇「空白的」新鮮人自傳，反而就有99.2%企業認為，新鮮人假如寫好自傳，也會優先考慮通知面試，而在今年平均會花111.8秒，約莫兩分鐘不到看過內容一遍，但會耗費三分鐘（含）以上的公司，其實也有占比13.6%。
楊宗斌建議，新鮮人從照片、履歷表資料到自傳，缺一不可，至於內容則要強調個人特色，包括打工、實習、社團、競賽經驗，以及技能證照、語言能力，並以小故事、舉實例方式，說明自己的工作態度值得信賴。