莫文蔚隔10年「再合作劉德華」！曝最困難1點：戲癮被挑起來
天后莫文蔚（Karen Mok）6月15日帶著全新巡演「大秀一場」首攻北京鳥巢，成為首位於鳥巢開唱的華人流行女歌手，今（19）日再傳出好消息，她為該巡演組成的限定樂隊「The Masters」，再推出抒情搖滾〈未濟〉，並在鳥巢北京站中世界首唱，用音樂感動現場10萬觀眾。此外，她近來也再度擔任護膚品牌SK-II大中華區品牌代言人，近期與劉德華主演的電影《焚城》，更將在下半年展開宣傳，這是2人睽違10多年再度合作，她透露「劇本中有大量專業名詞，要努力記住對白，但這次拍攝挑起戲癮，希望很快有機會再拍電影。」
記者朱祖儀／綜合報導
由莫文蔚號召音樂巨匠陳明道（Terry Chan）、荒井十一、李銖銜（James）組成之限定搖滾樂隊「The Masters」，近期再次推出抒情新曲〈未濟〉，這首歌由莫文蔚、陳明道、荒井十一、李銖銜共同譜曲、製作、編曲與演奏，並交由李焯雄填詞 ，以易經中最後一卦「未濟卦」作為核心創意，想分享「逐夢依然不老，放棄為時尚早」的主題。莫文蔚表示，「未濟卦」雖作為易經的最後一卦，明指尚未完成的狀態，「一切處於未定論，但同時也代表未來『無限可能』的發展契機。」
這次莫文蔚「大秀一場」演唱會概念新穎，以精心設計的三幕劇形式來鋪陳，呼應演唱會打破線性時間的脈絡和常規，給出一場截然不同的大秀。這次的演唱會的主軸概念也是她求新求變，不固守過往成就的絕佳表現。莫文蔚更因為有顆「永遠不老、勇於為自己人生寫下驚嘆號」的心，這回她不僅接連推出新作，還透過「大秀一場」演唱會體現她對於宇宙萬物、人生，乃至於面對生命無常和驟變之理解與應對。
除了在演唱會和電影上的表現，這次時尚的莫文蔚在造型上也別有用心，宣傳照雖然沒有露出過多的肌膚，不過若隱若現的貼身透膚T恤，露出裡面的黑Bra，可以明顯看到她精實的曲線和纖細小蠻腰，更讓人大噴鼻血，根本看不出來她已經54歲。