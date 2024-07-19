CrowdStrik美股盤前交易上演大怒神！一度狂瀉20% 出包害慘微軟
微軟（Microsoft）今（19）日在全球性傳出大規模災情，許多使用微軟Windows系統的電腦出現藍屏死機（BSOD）狀況，影響的範圍相當廣泛，全球多家航空公司、機場、銀行、IT業者，任何有運用到微軟雲端服務的公司都可能無法正常運轉。網路安全公司「CrowdStrike」表示，是由於他們的更新作業出錯，導致受影響的Windows電腦無法正常啟動。受此消息衝擊，CrowdStrike美股盤前交易一度狂瀉20％，最低跌至近271美元，不過截至寫稿時間為止又稍微回升，報284.98美元，大跌約16.93％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，主要業務是替企業管理IT環境安全的CrowdStrike，受到更新出包禍及全球的影響，股價在美股盤前交易狂瀉，而微軟股價也在盤前交易下跌約2.5％。
CrowdStrike目前正在處理更新錯誤問題，在全球回滾（rolling back）更新，但是還不知要多久才能讓受影響的電腦全數回復正常。報導指出，這起意外事件也表明，在高度全球化與網路數位化的今日時代，龐大系統中的一次性偶發故障，就可能會造成難以估量的連鎖反應。
不過，幾家歡樂幾家愁，由於投資者押注多家企業將會放棄CrowdStrike轉投其他資安公司，Palo Alto、Fortinet、Cloudflare等網路安全公司的股價均在美股盤前交易上漲。