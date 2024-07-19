路邊撿到「仙氣大眼貓」！女傻眼：怎忍心棄養 主人哭著上門懂了
怎麼會有這麼漂亮的貓咪被棄養？近日大陸一名網友分享一段撿到貓咪的故事，表示自己在路邊草皮看到一個寵物包，裡面裝的一隻超漂亮、充滿仙氣的大眼貓咪，且看似被照料得還不錯，正想說怎麼會有人忍心棄養時，貓咪的主人這才找上門，發現貓咪原來是被自己奶奶給丟掉，幸好有找回來。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在社群「小紅書」貼文指出，自己跟朋友外出時，在路邊的草皮看到一個寵物包，裡面有一隻拿破崙短腿貓，女子小心翼翼的打開寵物包讓該貓咪得以透透氣，隨後發現這隻貓的長相不僅十分秀氣，大眼睛水汪汪的非常漂亮，而且也不會吵鬧亂跑。
女子不解為何有人忍心將這麼漂亮的貓咪棄養，於是先將貓咪帶回家暫時收留，希望主人能夠來領回。後來，一對母女上門討貓，女子這才知道，原來這隻貓咪是小女孩所養，因為貓咪還不會找到正確上廁所的位置，所以隨意大小便，讓小女孩的奶奶非常生氣，趁著小女孩外出上學時，偷偷將貓咪拿到離家很遠的地方丟棄。
小女孩回家之後發現貓咪不見一直哭，媽媽見狀才幫忙報案，調閱監視器才發現女網友幫忙收留貓咪，女子也邀請母女進屋，小女孩與愛貓玩得開心，女孩媽媽也拿出手機的照片，證實她所言不假，女子也將這隻充滿仙氣又漂亮的貓咪還給母女倆。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「幸好小女孩還有媽媽支持她養貓啊！」、「哇這結局還真沒想到....奶奶何必這樣呢」、「如果貓咪一直會亂上廁所也可能是生病喔！應該建議母女帶去看看醫生」、「這麼美的貓奶奶怎麼捨得丟掉呢....小女孩如果沒找到一定很傷心的。」