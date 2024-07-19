獨家／南珉貞宣布離婚後吐心聲！認了「期待愛情」：當然考慮台男

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南珉貞日前在YouTube宣布離婚，被問及怎麼會想在頻道告訴大家這個消息，她坦言全是為了粉絲，「如果是在採訪時知道的話，其實是所有人一起知道，不只是粉絲，而是全國的人的一起公開的事情」，所以她認為首選就是透過自己的社群帳號公布，像是Instagram、Facebook或是YouTube，而比起文字敘述，面對鏡頭說話又來得更有溫度、更真實。
南珉貞眼神真摯表示，她明白自己無論是什麼狀態，粉絲們都會無條件支持自己，因此希望這群人是最先得知消息的，她也提及，自己已經離婚一陣子了，所以宣布消息時心情很平靜，「這並不是一件會影響到心情，很難過的事情，所以希望粉絲可以不要擔心，我現在狀態是非常開心、非常幸福的。」
南珉貞仍會期待愛情 笑曝理想型要貼心
記者詢問是否能進一步了解離婚細節，經紀人委婉拒絕，坦言：「珉貞不希望這件事引起風波，打擾到對方和家人」，而南珉貞也笑道，雖然經歷過失敗的婚姻，但愛是人生中不可或缺的元素，「如果有機會還是會想嘗試愛情，這件事是不會排斥的」，人現在在台灣發展的她也笑稱會考慮台灣男生，至於女神的理想型是什麼類型？她直言自己不看外型，但喜歡貼心、腳踏實地又誠實的男生，更意有所指表示，「喜歡『白天會輸給我，晚上會贏我』的對象」，讓全場笑翻。