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詹詠然奧運前暖身好猛！與中國張帥合拍　巴勒莫網球賽女雙晉4強

▲詹詠然順利在巴黎奧運以保護排名進入，並在今天與搭擋中國張帥合拍，搶進巴勒摩女雙4強。（圖／NOWnews資料照、特派記者葉政勳攝）
▲詹詠然順利在巴黎奧運以保護排名進入，並在今天與搭擋中國張帥合拍，搶進巴勒摩女雙4強。（圖／NOWnews資料照、特派記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

詹詠然太強了！WTA世界女網聯賽，第250等級的巴勒莫女子網球公開賽，詹詠然與搭檔中國女將張帥合拍，不但首輪輕鬆過關，今（19）日又在次輪攻下，終場以6：0、7：5扳倒第3種子義大利地主Camilla Rosatello／比利時Kimberley Zimmerman組合 ，以2連勝晉級雙打4強。詹詠然日前也在公開場合宣布自己要打2024巴黎奧運女雙賽事，將跟老妹詹皓晴聯手出擊，「詹家姊妹」也是奧運「最後一舞」。巴黎奧運即將在2024年7月26日展開賽事，網球部分7月27日即將出賽，詹詠然將跟老妹詹皓晴出擊，而謝淑薇將搭配曹家宜，力拚中華隊網球首面獎牌。

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奧運前封關戰　詹詠然依舊強勢

代表台灣出賽，詹詠然休兵9個月後復出，在2024巴黎奧運前，從義大利西西里島的巴勒莫站回歸。34歲的她與張帥延續首輪贏球氣勢，面對義大利地主Camilla Rosatello／比利時Kimberley Zimmerman火力全開，連3度破發，一口氣橫掃6局清盤。

次盤詹詠然組合乘勝追擊，率先破發2：0開局，但被Camilla Rosatello／Kimberley Zimmerma回破扳平，雙方人馬盤中再度互破發球局，結果詹詠然組合第10局雖然錯失2個賽末點，第12局把握機會關鍵破發，耗費74分鐘直落2晉級。

巴黎奧運即將在2024年7月26日展開賽事，網球部分7月27日即將出賽，女雙賽事詹詠然將跟老妹詹皓晴出擊，而謝淑薇將搭配曹家宜，力拚中華隊網球首面獎牌。

▲詹詠然休兵9個月後復出，在2024巴黎奧運前，從義大利西西里島的巴勒莫站回歸。34歲的她與張帥延續首輪贏球氣勢，面對義大利地主Camilla Rosatello／比利時Kimberley Zimmerman火力全開，連3度破發，一口氣橫掃6局清盤。（圖／詹詠然提供）
▲詹詠然休兵9個月後復出，在2024巴黎奧運前，從義大利西西里島的巴勒莫站回歸。34歲的她與張帥延續首輪贏球氣勢，面對義大利地主Camilla Rosatello／比利時Kimberley Zimmerman火力全開，連3度破發，一口氣橫掃6局清盤。（圖／詹詠然提供）
中華隊奧運獎牌排行：

種類 金牌 銀牌 銅牌 合計
 舉重 4 2 4 10
 跆拳道 2 1 6 9
 羽球 1 1 0 2
 射箭 0 2 2 4
 桌球 0 1 2 3
 田徑 0 1 1 2
 棒球 0 1 0 1
 柔道 0 1 0 1
 體操 0 1 0 1
 高爾夫 0 0 1 1
 拳擊 0 0 1 1
 空手道 0 0 1 1
合計 7 11 18 36
以上資料參考：維基百科 

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