詹詠然奧運前暖身好猛！與中國張帥合拍　巴勒莫網球賽女雙晉4強

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代表台灣出賽，詹詠然休兵9個月後復出，在2024巴黎奧運前，從義大利西西里島的巴勒莫站回歸。34歲的她與張帥延續首輪贏球氣勢，面對義大利地主Camilla Rosatello／比利時Kimberley Zimmerman火力全開，連3度破發，一口氣橫掃6局清盤。
次盤詹詠然組合乘勝追擊，率先破發2：0開局，但被Camilla Rosatello／Kimberley Zimmerma回破扳平，雙方人馬盤中再度互破發球局，結果詹詠然組合第10局雖然錯失2個賽末點，第12局把握機會關鍵破發，耗費74分鐘直落2晉級。
巴黎奧運即將在2024年7月26日展開賽事，網球部分7月27日即將出賽，女雙賽事詹詠然將跟老妹詹皓晴出擊，而謝淑薇將搭配曹家宜，力拚中華隊網球首面獎牌。
中華隊奧運獎牌排行：
|種類
|金牌
|銀牌
|銅牌
|合計
|舉重
|4
|2
|4
|10
|跆拳道
|2
|1
|6
|9
|羽球
|1
|1
|0
|2
|射箭
|0
|2
|2
|4
|桌球
|0
|1
|2
|3
|田徑
|0
|1
|1
|2
|棒球
|0
|1
|0
|1
|柔道
|0
|1
|0
|1
|體操
|0
|1
|0
|1
|高爾夫
|0
|0
|1
|1
|拳擊
|0
|0
|1
|1
|空手道
|0
|0
|1
|1
|合計
|7
|11
|18
|36
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