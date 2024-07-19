Russell Westbrook轉戰金塊！NBA自由市場如今剩哪些「漏網之魚」

明星賽先發名單出爐！周思齊最後一舞扛首棒　古林睿煬交手黃子鵬

▲中職公布明星賽首日先發名單，「周董」周思齊最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為名單最大亮點。（圖／中職提供）
▲中職公布明星賽首日先發名單，「周董」周思齊最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為名單最大亮點。（圖／中職提供）

記者林之越/綜合報導

中職明星賽先發名單出爐！中職官方在今（19）日晚間公布明星賽首日的先發打序，投手部分，中華隊派出「金孫」古林睿煬出戰，而主隊明星隊則由黃子鵬擔任先發。讓人眼睛為之一亮的是，今年迎來引退年的「周董」周思齊，將是最後一次參與明星賽，在首日就擔任先發開路先鋒，為賽事增添更多可看性

我是廣告 請繼續往下閱讀
古林睿煬先發　周董扛下首棒

今夏最熱鬧的大型棒球派對，彙集六隊球星組成兩支頂尖球隊，由曾豪駒總教練率領的中華隊交手葉君璋總教練領軍的明星隊，兩隊首日先發打序出爐，客隊中華隊派出古林睿煬出戰，主隊明星隊則由黃子鵬擔任先發投手，今年迎來引退年的周思齊將是最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為一大看點，而同樣在今年選擇引退的投手潘威倫，不僅在中繼位置票選第一名，也將看見他在明星賽最後的登板投球

蔡其昌會長也特別表達感謝，謝謝六隊的教練、選手來參加今年的明星賽，也不忘感謝球迷的踴躍支持，讓今年臺北大巨蛋的明星賽熱鬧非凡，場內外活動滿滿，蔡會長期許大家可以帶著快樂的心情來明星賽，將寶貴的回憶帶回家

郭天信接替王正棠　蔡其昌參加接力賽

戰技挑戰賽同步登場，全壘打大賽分別在兩日進行預賽及決賽，首日「野手速球王」飆球速較量，原參加選手富邦悍將王正棠，因肩膀不適改由味全龍郭天信替補參賽。次日「叫恁總欸出來打」考驗教練的打擊能力，「趣味接力賽」分成兩隊，將由球員、女孩、吉祥物、裁判及網紅接力賽跑，蔡其昌會長及楊清瓏秘書長也會加入首日賽跑行列，「越跑越不隊」、「媽我在這隊」哪隊能優先跑向終點，拭目以待。

中華職棒明星賽7月20、21日就在臺北大巨蛋，六隊球星齊聚、最大應援團全場同樂、場外簽名會及寶可夢見面會機會難得、中場歌手嗨翻大巨蛋、還有多項明星賽限定商品等你來購買，絕對不容錯過的棒球嘉年華，讓我們相約明後天見！

▲中職明星賽本次亮點超多，除了聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」外，將有上百位啦啦隊女孩齊聚大巨蛋。（圖／中職提供）
▲中職明星賽本次亮點超多，除了聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」外，將有上百位啦啦隊女孩齊聚大巨蛋。（圖／中職提供）

中職明星賽／首度「攻蛋」確定將寫2紀錄！趣味接力賽名單有驚喜

中職明星賽／魔鷹被視為「全壘打大賽」魔王！挑戰16年來洋砲首冠

史上最高！中職明星賽週六場挑戰3萬人　大巨蛋加開L5票價僅380元

中職明星賽前進大巨蛋熱賣3萬張！3880元全台最大「髮香區」賣光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選