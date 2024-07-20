日本體操王牌宮田笙子為何無法參加巴黎奧運？她到底做錯了什麼
2024巴黎奧運開幕在即，日本女子競技體操隊19歲主將宮田笙子卻被傳出未成年抽菸、飲酒等違反法律的行為，而日本奧會已在19日記者會證實，將會取消宮田國家隊資格，而宮田作為選手的未來也會受到威脅。宮田未來要入選國家隊，可能前景堪憂，加上她也讓日本體操界蒙羞，可能就此退出體壇。日本協會規定國家代表隊成員禁止在活動場所抽菸、飲酒，加上宮田現年19歲，日本法律是禁止未滿20歲人士抽菸、飲酒，而最近正在摩納哥集訓的宮田竟被爆出在選手村飲酒，也曾經違規抽菸。宮田18日回到日本後接受協會問話，承認在6月底至7月期間，曾在東京抽菸，還在訓練設施內飲酒一次。她對協會方面表示，「因為壓力很大才會那麼做。」
實習記者張裔/綜合報導
宮田笙子是慣犯？ 網友找出蛛絲馬跡
盼在巴黎奧運會上留下好成績的宮田笙子，9月21日將迎來20歲的生日，本應該是吸菸不受責備的年齡，但到底是一時的錯誤，還是「慣犯」？近日網友發現，宮田在2023年19歲生日當天，在社群媒體Instagram發出和生日蛋糕的合照，照片中的她手裡拿著蛋糕微笑，並穿著國家隊隊服，引發網友注意的是身後邊桌上的一瓶薄荷口香糖。
口香糖通常可用來提高注意力。因此，作為一名運動員，擁有薄荷累產品並沒有什麼奇怪的，但另一方面，薄荷產品尤其被吸煙者用作「口臭護理」產品，但這並不代表宮田當時已經在抽煙了。
宮田是2021年東京奧運後崛起的新王牌，她在2022年世界錦標賽上獲得平衡木銅牌，並在今年4月的全日本錦標賽上獲得了她的首場勝利。在5月份的NHK杯上，宮田在比賽前左內收肌受傷，但她已經取得了三連勝，並獲得她的首個奧運會參賽資格，這次事件對時隔60年再次瞄準團體獎牌的日本體操女團來說是一個沉重的打擊。
宮田18日回到日本後接受協會問話，承認在6月底至7月期間，曾在東京抽菸，還在訓練設施內飲酒一次。她對協會方面表示，「因為壓力很大才會那麼做。」，但因為奧會規定，以及尊重日本體操協會的決議，「宮田事件」也成為日本奧運體操隊歷史事件。