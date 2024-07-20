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做全方位評估！國道七號路線方案卻改變路線引起反彈

▲行政院通過國道七號路線方案，高公局卻改變路線，引起當地居民反彈。(圖／記者黃守作攝)
▲行政院通過國道七號路線方案，高公局卻改變路線，引起當地居民反彈。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

行政院於去(112)年通過國道七號路線方案，高公局卻改變路線，引起當地居民反彈，於18日，在高雄市大寮區舉辦說明會，經立法委員柯志恩及當地議員王耀裕、邱于軒到場為民爭權益，經一番爭議，作出原路線和優化路線做全方位評估，確定優缺利弊，再向居民說明決定採何方案建設。

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▲行政院通過國道七號路線方案，高公局卻改變路線，引起當地居民反彈。(圖／記者黃守作攝)
▲行政院通過國道七號路線方案，高公局卻改變路線，引起當地居民反彈。(圖／記者黃守作攝)
立法委員柯志恩18日到高雄，為大寮受國道七號改道受害居民和地主請命，高公局副局長陳宏仁帶隊說明，引起當地居民不滿，要求依原規劃路線興建，否則不排除更激烈抗爭。

高雄市議員王耀裕表示，爭議十多年的國道七號現行路線，為行政院於去(112)年3月23日通過路線方案，高公局人員卻私下和曾是農地違章工廠業者協商，完全沒有和受害居民和農民溝通，確定路線一夕以優化名義轉彎，讓上萬中庄里居民和農民受害。

大寮區中庄里里長曾承豐說，高公局和顧問公司每次說明都是官樣文章，完全沒有同理心，而且也不尊重居民和地主，只考量曾是違章工廠被拆影響很大，完全沒有考慮居民居住權益，試想國道七號經過居民只有傷害，而且傷害是長久無法改善，高公局如一意弧行，將擴大辦居民公聽會，以爭取權益。

▲立法委員柯志恩(左2)及當地議員王耀裕(左1)、邱于軒(右1)到場為民爭權益。(圖／記者黃守作攝)
▲立法委員柯志恩(左2)及當地議員王耀裕(左1)、邱于軒(右1)到場為民爭權益。(圖／記者黃守作攝)
受害的大寮區工商路里民們認為，高公局不該先斬後奏，完全沒有和居民溝通，就讓規劃好的路線轉彎，還不聽他們的意見，而優化路線卻影響工商路、萬隆街住戶群生活品質甚鉅，且優化路線涉環評法施行細則第38條第1項4款列舉事由，依法應重新環評。

當地居民指出，原路線有非法農登廠房及高污染預拌混泥場，長遠發展來看，拆遷原路線廠房能減少中庄里環境污染，才能有效帶動中庄發展，而拆遷非法農登工廠、輔導非法農登工廠成合法廠房是居民樂見，這也是立法委員林岱樺於去年年底提出的建議，高公局也在林岱樺立委前承諾，不可朝令夕改，居民還有錄影存證。

農民們認為，高公局說一套，做一套，懷疑官商勾結圖利某些人而傷害守法的農民，讓原本沒有在國道七路上之士地，被要求徵收讓所有權人錯愕，地主全都反對被徵收，認為政府沒有依法行政，任意更改路線又不與民溝通，實在是無法無天，其中是否涉及私相授受違法濫權值得查明。

高雄市議員邱于軒說，高公局應先針對國道七號行經興中街和工商路作全方位檢測，分析其中優缺、利弊向民眾公開說明，再向居民說明，再決定下一步怎麼做。

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