做全方位評估！國道七號路線方案卻改變路線引起反彈

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高雄市議員王耀裕表示，爭議十多年的國道七號現行路線，為行政院於去(112)年3月23日通過路線方案，高公局人員卻私下和曾是農地違章工廠業者協商，完全沒有和受害居民和農民溝通，確定路線一夕以優化名義轉彎，讓上萬中庄里居民和農民受害。
大寮區中庄里里長曾承豐說，高公局和顧問公司每次說明都是官樣文章，完全沒有同理心，而且也不尊重居民和地主，只考量曾是違章工廠被拆影響很大，完全沒有考慮居民居住權益，試想國道七號經過居民只有傷害，而且傷害是長久無法改善，高公局如一意弧行，將擴大辦居民公聽會，以爭取權益。
受害的大寮區工商路里民們認為，高公局不該先斬後奏，完全沒有和居民溝通，就讓規劃好的路線轉彎，還不聽他們的意見，而優化路線卻影響工商路、萬隆街住戶群生活品質甚鉅，且優化路線涉環評法施行細則第38條第1項4款列舉事由，依法應重新環評。
當地居民指出，原路線有非法農登廠房及高污染預拌混泥場，長遠發展來看，拆遷原路線廠房能減少中庄里環境污染，才能有效帶動中庄發展，而拆遷非法農登工廠、輔導非法農登工廠成合法廠房是居民樂見，這也是立法委員林岱樺於去年年底提出的建議，高公局也在林岱樺立委前承諾，不可朝令夕改，居民還有錄影存證。
農民們認為，高公局說一套，做一套，懷疑官商勾結圖利某些人而傷害守法的農民，讓原本沒有在國道七路上之士地，被要求徵收讓所有權人錯愕，地主全都反對被徵收，認為政府沒有依法行政，任意更改路線又不與民溝通，實在是無法無天，其中是否涉及私相授受違法濫權值得查明。
高雄市議員邱于軒說，高公局應先針對國道七號行經興中街和工商路作全方位檢測，分析其中優缺、利弊向民眾公開說明，再向居民說明，再決定下一步怎麼做。