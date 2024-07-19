今夏最萌列車開跑！高雄捷運辦蜜柑站長xㄇㄚˊ幾兔彩繪列車首航
高雄捷運公司於今（19）日，在高雄捷運美麗島站，舉辦蜜柑站長與ㄇㄚˊ幾兔彩繪列車首航儀式，吸引許多粉絲到場朝聖，並在捷運車箱彩繪蜜柑站長與ㄇㄚˊ幾兔，受到雙粉絲之歡迎與喜愛，也歡迎所有來高雄的旅客，搭乘聯名彩繪列車、走訪主題車站，享受這場夢幻與可愛的文創盛宴。
記者黃守作／高雄報導
高雄捷運公司蜜柑站長與ㄇㄚˊ幾兔彩繪列車首航儀式，是由高雄捷運公司開發處處長石耀誠與公共事務處處長王柏雁共同主持，ㄇㄚˊ幾兔的創作者YUKIJI也到場，並與許多到場朝聖的粉絲互動。
高雄捷運公司開發處處長石耀誠在彩繪列車首航儀式中，宣布蜜柑站長與LINE貼圖超人氣角色ㄇㄚˊ幾兔首度聯名，讓兩位超高人氣角色的蜜柑站長與ㄇㄚˊ幾兔在一起，並在美麗島站和凹子底站設置了蜜柑站長與ㄇㄚˊ幾兔超萌打卡熱點，讓旅遊客感到愉悅，帶來更多好心情。
高雄捷運公司公共事務處處長王柏雁說，2024暑假最可愛風暴即將襲捲高雄，高捷公司延續R16左營站蜜柑站長專賣店開幕的可愛氣勢，於19日宣布與LINE貼圖超人氣角色ㄇㄚˊ幾兔首度聯名，吸引眾多粉絲前來朝聖，20日至21日則是萬眾期待的夏戀高捷動漫季活動之繽紛大會串及動漫舞蹈大賽登場，必會吸引更多粉絲。
王柏雁指出，希望無論是日常通勤，還是來高雄旅遊，都能因車廂和車站的蜜柑站長與ㄇㄚˊ幾兔而感到愉悅，帶來更多好心情，高捷公司更計劃將蜜柑站長品牌帶到2024文博會，並推出更多合作與新品，以推動高雄捷運商圈的發展，成為新特色。