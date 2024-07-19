瓊斯盃／莫巴耶轟25分7籃板、關達祐貢獻14分 中華白108：97美國
威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，中華白今（19）日出戰美國隊，在PLG富邦勇士選秀狀元莫巴耶25分、7籃板、3助攻、3抄截與4阻攻的全能數據帶領下，以及關達祐貢獻14分，終場中華白以108：97擊敗美國隊，中華白拿下第3勝，勝率剛好回到5成，美國則吞下6連敗。
記者路皓惟/綜合報導
第一節中華白與美國隊互有來往，靠著江均壓哨三分球，幫助中華隊以20：18領先；次節中華白延續氣勢，關達祐連兩記三分球帶動，率隊打出一波11：0攻勢拉開領先，關達祐單節攻下10分，莫巴耶上半場貢獻10分，中華白帶著52：40、12分領先進入中場休息。
第三節易籃再戰，中華白手感超燙，莫巴耶與關達祐輪番開火，加上張家禾在第三節尾聲飆進一記三分，打得美國無力招架。末節中華白持續拉開領先差距，一度領先美國隊20分，在取得大幅領先之後，總教練桑茂森也換下主力球員，換上板凳打完剩餘時間。
前役莫巴耶因膝蓋傷勢休息一天，今回到球場貢獻全隊最高的25分，外加7籃板、3助攻、3抄截和4火鍋，而關達祐也貢獻14分，至於游艾喆、吳志鍇分別拿下11分，陳又瑋貢獻9分，林彥廷拿下6分，以及送出9次助攻。