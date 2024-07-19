新鮮人面試「不懂裝懂」恐遭刷掉　調查：逾5成企業憂缺工降標準

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其他面試禁忌依序則是「目光游移不定、不敢直視」占比33.2%、「對公司背景或工作內容，完全不了解」占比30.2%、「坐立難安，身體不停晃動」占比28.7%、「不論提問什麼，皆是跳針式回答」占比26.3%、「誇大自己的專業技能」占比25%。
另一方面，調查提到76.4%企業認為，社會新鮮人「主動提問」會有加分作用，因此求職者想要增加面試的印象分數，也該表現積極一點的態度，不過太過直接的問題，恐怕弄巧成拙，其中十大NG提問，在可複選狀況之下，包括「能準時下班嗎？」占比38.8%、「問面試官私人問題」占比37.7%、「薪水可以再多一點嗎？」占比36.4%、「公司會錄取我嗎？」占比30.5%、「多久調薪一次啊？」占比29.2%。
其餘「地雷問題」則有「休假正常嗎？」占比27.9%、「年終獎金、分紅大概多少？」占比26.5%、「可以申請加班費、補休嗎？」占比24.6%、「薪水是多少呢？」占比21.3%、「有通勤補貼、伙食津貼、誤餐費嗎？占比20%。
求職禮節與美學也很重要，96.2%的企業表示，求職者「保持笑容」就有加分作用，另有92.2%公司透露，求職者面試期間口條流利也有加分作用，不過企業估計，因應近期的畢業求職潮，平均會花19.3分鐘面試一名新鮮人，換算下來約有1158秒決定錄不錄取的命運，不過也有18.2%公司，願意花半小時（含）以上進行面試，
值得一提的是，企業平均給今年新鮮人的求職禮貌打54分，低於去年的55.7分，調查也有提到，32.4%公司除了面試還會舉行筆試，在可複選狀況之下主要的測驗內容包括「專業科目」占比83%、「心理或性向」占比69.6%、「語言能力」占比61.7%、「實際操作」占比42.7%、「智力或機智問答」占比32.2%。
至於想要獲得一份工作，約要打敗多少個競爭者？企業認為，平均面試約19.3名社會新鮮人，才有可能找到一名適合的人才，換算下來錄取率平均落在5.2%左右，不過這當中仍有51.7%的企業坦言，今年畢業季因為缺工問題，導致下修、放寬錄取標準。
最後，調查顯示企業將被「拒絕往來戶」前五名舉動，包括「面試無故不到，也不打電話致意」占比75.8%、「錄取卻不報到，並且找不到人」占比64.4%、「主動投遞履歷後，打電話不接」占比52.3%、「發通知信都不回覆」占比45.1%、「不管條件，亂投履歷」占比41.3%。
其餘將企業被列入黑名單的狀況，還有「錄取後，卻馬上回說還要再考慮」占比35.9%、「多次更改面試時間」占比29.1%、「面試遲到」占比27.7%、「面試沒有準備，一問三不知」占比26.6%、「接了面試邀約電話，竟然說已找到工作」占比25.3%，另也有高達97.2%的公司曾在今年遇過，新鮮人「約好面試，求職者卻沒有到」的狀況。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，求職者面試當天一定要準時，以及檢查服裝儀容是否整潔、恰當，也要記得在自我介紹和問答其間保持笑容、說話清晰，而且控制音量大小與速度適中。
楊宗斌也說，求職者若是「遠距（線上）」面試，也可事先對著鏡子模擬練習，留意臉部神情與視線位置，並且熟悉視訊軟硬體設備的使用，才能冷靜完成應試。
楊宗斌更進一步指出，不少企業面試官最忌諱「面癱」表情與「冷淡」語氣，因此保持每項回應有條不紊，最多可分3點至4點陳述答案，並且牢記「知之為知之，不知為不知，是知也」，不用刻意裝懂、假全能，誠實回答自己知道的部分即可。