「最美空姐」林佩瑤感恩曬退職證 待華航10年退役仍享有超狂福利
41歲林佩瑤曾任職航空公司，為一圓歌手夢，留職停薪參加比賽，且成功闖入第2屆《超級星光大道》10強，被封「最美空姐」。她今（19）日在Threads上曬出華航「退職員工證」，透露退職後可以享部分員工福利，稱讚前東家福利真的很好。
記者林奕如／綜合報導
林佩瑤透露，在前東家任職10年以上退役都會有退職證，並且每5年換新一次，並可享部分員工福利，她也說，大頭照是在家用手機拍，再到美圖秀秀做成大頭照的，結果印出來好黑好醜，下定決心之後的退職證大頭照，一定要去找專業的拍。
不少網友羨慕福利真的很好，通常只有國營的航空公司才有辦法，林佩瑤則回說：「我真的抱著一顆感恩的心。」還有人討論證件照這個問題，不能馬虎隨便拍，要漂亮到海關懷疑，她則說：「還好退職證不用給海關看，護照的話我可就要謹慎點了。」
也有人好奇退職福利，林佩瑤分享：「可以使用員工機票，其他的我沒有深入研究。」她發文讚嘆，已經退役5年了，福利真的很好。她常在社群平台跟粉絲溝通，去年2月大方透露去做了抽脂豐胸手術，曬出驚人對比照，友人看完成果，甚至直接大讚她根本就是「中職啦啦隊女神林襄」。