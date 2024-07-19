《她的日與夜》李微進「為了這件事」人正在台灣！多張照片大曝光
韓劇《她的日與夜》熱播中，年輕版女主角「李微進」恩地今（19）日正好在台灣！事實上她是隨團Apink提早來台，為明（20）晚在林口體育館舉辦的「️ONE TONE拼盤演唱會」做準備，恩地和成員朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮等人一踏進桃園機場，看到媒體、粉絲拍攝，親民點頭致意。
記者陳雅蘭／綜合報導
其實恩地6月15日才來台開唱過，今晚是相隔1個月再度訪台。而6月15日當晚正好是她主演的《她的日與夜》首播，恩地場上還拜託粉絲多多關注，「希望大家有空能夠支持追劇」，沒想到《她的日與夜》近期突然爆紅、討論度破表，台灣觀眾能在此時見到當紅角色「李微進」，十分幸運。
《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。該劇每週六、日晚間10點半於Netflix同步跟播。
《2024 ONE TONE CONCERT IN TAIWAN》拼盤演唱會資訊
出席：孝淵、DARA、B1A4、Apink、LEO
時間：7月20日（六）19：00
地點：林口體育館
票價：5480元、5280元、4480元、3480元、2480元、2500
售票：Klook售票系統