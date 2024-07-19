被川普威脅抓去關！祖克柏發聲了 拒表態支持但認證川普「硬漢」
美國前總統川普（Donald Trump）日前曾在自家社群媒體平台上發文表示，若自己當選總統，就要把臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等「選舉操控者」送進監獄。而就在被川普點名之後，Meta也取消了對川普的臉書和IG所實施的處罰及限制。祖克柏最新接受訪問時首度回應川普言論，祖克柏說自己不會表態支持川普或拜登（Joe Biden），但承認川普在賓州遇襲後，不顧耳朵流血仍起身振臂高喊戰鬥，「是我所見過最硬漢（badass）的事情之一」。
記者倪浩軒/綜合報導
祖克柏週五接受《彭博社》的訪問，談到這次美國總統大選，祖克柏拒絕表態自已支持川普或拜登，但提到川普中彈後的表現「是我所見過最硬漢的事情之一」，並直言身為一個美國人，很難不對這樣的戰鬥精神產生某種共鳴，「我認為這就是很多人喜歡他（指川普）的原因」。
祖克柏並未正面回應川普揚言要把他抓進監獄，以及批評他是「選舉操控者」的指控，但強調Meta正在進行改變，希望讓臉書不要成為選舉攻防的戰場。祖克柏表示，「根據我所獲得的人們反饋，他們事實上希望在臉書上看到更少的政治內容，因為使用者認為社群媒體的主要目的是與人們連繫」。祖克柏指出，Meta已經正在減少推薦政治內容給用戶，「我認為人們會發現我們這次在選舉中的影響力比過去小」。
川普不僅放話要抓祖克柏去坐牢，也表態反對TikTok的禁令，認為禁止TikTok只會對Meta有利。對此，祖克柏則表示，「我們一直都歡迎競爭」，並強調Meta在社群媒體這塊一直表現很好，獲得使用者青睞。至於被問到是否贊同TikTok禁令，祖克柏則拒絕回答，稱這問題超出他的職責範圍。