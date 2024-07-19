泫雅跟進舊愛Dawn大掃除！刪光IG甜蜜合照準備10月嫁龍俊亨
32歲韓國「性感小野馬」泫雅今年1月認愛前師兄龍俊亨，日前承認將在10月11日舉行婚禮，舊愛Dawn（金曉鐘）刪光IG裡的兩人合照，準人妻泫雅也跟進「大掃除」，被粉絲發現她也刪光和Dawn的照片，等於清光所有甜蜜回憶。
記者林奕如／綜合報導
泫雅曾和Dawn交往約7年，兩人十分高調放閃，並且一度論及婚嫁，男方曾用蛋白石婚戒套牢，不過訂婚10個月後以分手收場。男方曾在節目上表示，「即使分手了，她（泫雅）對我來說還是一樣珍貴，是我見過的人中，最真實、帥氣的人，以後依然是我最愛的藝人」。
泫雅在今年1月認愛龍俊亨，兩人曾在同一個經紀公司CUBE，各自離開公司後，兜了一圈，依舊有緣，公開戀情6個月修成正果，準備走入婚姻。
泫雅2007年以女團Wonder Girls出道，在團隊中擔任Rap的角色。不過因為身體問題退團，之後轉往CUBE公司，2009年以4Minute再次出道，2016年團體解散，她以Solo歌手出道。2018年她因認愛師弟Dawn被公司開除，兩人轉往歌手PSY開設的新公司P NATION簽約，約滿後沒續約，她在去年簽約新東家AT AREA，巧的是，再與前任Dawn成同門。