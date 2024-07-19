《異能》柳承龍一家團聚了！高允貞拿青龍獎　郭善英現身抱緊女兒

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李正河台上發表感言表示：「感謝給我這麼棒的獎項。感謝指導我的朴仁濟導演、像媽媽一樣的韓孝周前輩、像爸爸一樣的趙寅成前輩、我的朋友喜秀（高允貞 飾）、班長度勳、可愛的姜草作家，還有我們公司的家人們，感謝把我培養成優秀兒子的家人！其實，如果能得獎，我想做一件事，我聽說這是以《Moving 異能》參加的最後一個頒獎典禮。」語畢後，李正河就說出劇中的台詞：「喜秀啊～抓住我！」飾演喜秀的高允貞笑到狂拍手，全場也被逗樂。
接下來的「最佳女新人」，也是由《Moving 異能》的高允貞拿下，她確定得獎後，「螢幕爸媽」柳承龍、郭善英更是開心的抱住女兒。因為劇中高允貞的媽媽被殺害，高允貞是被爸爸柳承龍帶大，這次頒獎典禮上，是張洙源（柳承龍 飾）一家三口終於團聚，畫面相當感人。
高允貞上台表示：「我是新人演員高允貞。感謝《Moving 異能》的朴仁濟、朴允書導演，感謝姜草作家，想念爸爸媽媽和前輩們，拍攝期間真的非常愉快。同時我也感謝我們MAA（經紀公司）的家人們，這是鼓勵我要更加努力的獎項，我會繼續努力的！」
此外，今晚的「最佳男配角」跟「最佳女配角」則由《假面女郎》安宰弘、《殺人者的購物中心》金海娜獲得。
《青龍系列大獎》是為了獎勵韓國原創串流平台推出的作品，而舉辦的頒獎典禮，從2022年開設至今來到第3屆，參與的平台涵蓋：Netflix、Disney+、Apple TV+、Watcha、Wavve、Kakao TV、Coupang Play、TVING等製作或投資的電視劇和綜藝節目。
第3屆《青龍系列大獎》完整得獎名單：
大 獎：《Moving 異能》
最佳綜藝節目：《思想驗證區域：The Community》
最佳電視劇：《精神病房也會迎來清晨》
最佳男主角：任時完／《少年時代》
最佳女主角：朴寶英／《精神病房也會迎來清晨》
最佳男配角：安宰弘／《假面女郎》
最佳女配角：金海娜／《殺人者的購物中心》
最佳男新人：李正河／《Moving 異能》
最佳女新人：高允貞／《Moving 異能》
男綜藝人獎：申東燁／《SNL Korea第5季》
女綜藝人獎：張度練／《女高推理班3》
男子新人綜藝獎：郭峻彬／《魔鬼的計謀》
女子新人綜藝獎：尹可而／《SNL Korea第5季》
人氣獎：金珍映、薇娟、崔宇植、朴芝潤