一粒破天荒同框林襄了！畫面美到不敢看　球迷：啦啦隊最頂的組合

《異能》柳承龍一家團聚了！高允貞拿青龍獎　郭善英現身抱緊女兒

▲第3屆《青龍系列大獎》頒獎典禮上，《Moving 異能》的柳承龍、郭善英、高允貞「一家三口」終於團聚。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲第3屆《青龍系列大獎》頒獎典禮上，《Moving 異能》的柳承龍、郭善英、高允貞「一家三口」終於團聚。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

第3屆《青龍系列大獎》今（19）日晚間7點30分登場，本屆入圍最多的是去年（2023）黑馬劇《Moving 異能》，飾演「金奉皙」跟「張喜秀」的李正河、高允貞，也在今晚抱走「最佳新人獎」，他們的「螢幕爸媽」柳承龍、郭善英、韓孝周開心到抱住兒女，畫面溫馨感人。

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▲▼李正河拿下「最佳男新人」，螢幕媽媽韓孝周比誰都開心。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲▼李正河拿下「最佳男新人」，螢幕媽媽韓孝周（下）比誰都開心。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲▼李正河拿下「最佳男新人」，螢幕媽媽韓孝周比誰都開心。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
 
《Moving 異能》中，李正河飾演小異能者「金奉皙」，他憑藉角色拿走第3屆《青龍系列大獎》的「最佳男新人」，當他聽到得獎者唱名自己的名字時，瞪大雙眼、張大嘴，一臉不敢置信，飾演他媽媽「李美賢」的韓孝周，則是立即給予兒子大大的擁抱，李正河才回過神上台領獎。

李正河台上發表感言表示：「感謝給我這麼棒的獎項。感謝指導我的朴仁濟導演、像媽媽一樣的韓孝周前輩、像爸爸一樣的趙寅成前輩、我的朋友喜秀（高允貞 飾）、班長度勳、可愛的姜草作家，還有我們公司的家人們，感謝把我培養成優秀兒子的家人！其實，如果能得獎，我想做一件事，我聽說這是以《Moving 異能》參加的最後一個頒獎典禮。」語畢後，李正河就說出劇中的台詞：「喜秀啊～抓住我！」飾演喜秀的高允貞笑到狂拍手，全場也被逗樂。

▲高允貞拿下「最佳女新人」，螢幕爸媽柳承龍、郭善英開心的抱住女兒。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲▼高允貞拿下「最佳女新人」，螢幕爸媽柳承龍（下圖）、郭善英開心的抱住女兒。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲高允貞拿下「最佳女新人」，螢幕爸媽柳承龍、郭善英開心的抱住女兒。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
 
接下來的「最佳女新人」，也是由《Moving 異能》的高允貞拿下，她確定得獎後，「螢幕爸媽」柳承龍、郭善英更是開心的抱住女兒。因為劇中高允貞的媽媽被殺害，高允貞是被爸爸柳承龍帶大，這次頒獎典禮上，是張洙源（柳承龍 飾）一家三口終於團聚，畫面相當感人。

高允貞上台表示：「我是新人演員高允貞。感謝《Moving 異能》的朴仁濟、朴允書導演，感謝姜草作家，想念爸爸媽媽和前輩們，拍攝期間真的非常愉快。同時我也感謝我們MAA（經紀公司）的家人們，這是鼓勵我要更加努力的獎項，我會繼續努力的！」

此外，今晚的「最佳男配角」跟「最佳女配角」則由《假面女郎》安宰弘、《殺人者的購物中心》金海娜獲得。

《青龍系列大獎》是為了獎勵韓國原創串流平台推出的作品，而舉辦的頒獎典禮，從2022年開設至今來到第3屆，參與的平台涵蓋：Netflix、Disney+、Apple TV+、Watcha、Wavve、Kakao TV、Coupang Play、TVING等製作或投資的電視劇和綜藝節目。

第3屆《青龍系列大獎》完整得獎名單：
大　　　獎：《Moving 異能》
最佳綜藝節目：《思想驗證區域：The Community》
最佳電視劇：《精神病房也會迎來清晨》
最佳男主角：任時完／《少年時代》
最佳女主角：朴寶英／《精神病房也會迎來清晨》
最佳男配角：安宰弘／《假面女郎》
最佳女配角：金海娜／《殺人者的購物中心》
最佳男新人：李正河／《Moving 異能》
最佳女新人：高允貞／《Moving 異能》
男綜藝人獎：申東燁／《SNL Korea第5季》
女綜藝人獎：張度練／《女高推理班3》
男子新人綜藝獎：郭峻彬／《魔鬼的計謀》
女子新人綜藝獎：尹可而／《SNL Korea第5季》
人氣獎：金珍映、薇娟、崔宇植、朴芝潤

▲《假面女郎》安宰弘是本屆「最佳男配角」。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲《假面女郎》安宰弘是本屆「最佳男配角」。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲《殺人者的購物中心》金海娜是本屆「最佳女配角」。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲《殺人者的購物中心》金海娜是本屆「最佳女配角」。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）

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