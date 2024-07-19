瓊斯盃／中華藍100：68痛扁阿聯勇奪6連勝！賀博全場攻下16分最高
賀博好猛！中華藍隊今（19）日在第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽出戰阿聯，靠著混血好手賀博拿下16分、林信寬飆進4記三分彈攻下15分，最終幫助中華藍以100：68擊敗阿聯，拿下6連勝，與菲律賓並列龍頭，兩隊也將爭奪冠軍位置。中華藍隊賽前5戰全勝，阿聯則是1勝5敗，這場旅外好手陳盈駿、林庭謙以及馬建豪都休兵，中華藍隊開賽就打出16：4的猛烈攻勢，連續狂得11分，奠定雙位數領先，打完上半場靠著賀博獨攬16分，率隊取得53：36領先，下半場林秉聖接連得手、蘇士軒飆進3分彈，在第三節就把分差拉開至20分，順利拿下6連勝。
記者吳政紘/綜合報導
中華藍團隊二分球命中率高達6成 不贏也難
中華藍這次在賀丹、賀博兩兄弟加入後，整體戰力更強大，總教練圖齊用兵很廣，這場他讓陳盈駿、林庭謙等後衛休兵，改讓高錦瑋打主控，也收到好效果。
吉爾貝克上場也拿下13分，展現「新台灣人」的本色，賀博攻下全隊最高16分、林信寬飆進4記三分彈，狂轟15分，賀丹、高柏鎧也有13分貢獻，旅美小將黃宙騏進帳6分、4籃板，首度上場的葉惟捷拿下6分2抄截。
葉惟捷是未來中華隊培養的超級新星，他父親也是前籃球好手葉安展，妹妹葉侑璇也是女籃好手，相當有機會未來成為中華隊主力。