人物／黨內孤鳥躍升「英系自走砲」 王世堅任常委擠進權力核心
政壇老將王世堅今年大選擊敗國民黨議員游淑慧，睽違16年再度挺進國會，而初選時同樣精彩，王世堅不顧主席賴清德「誠信條款」，在英系奧援下成功扳倒綠色友誼少主何志偉，如今從黨內孤鳥正式加入英系運作外，更受派系推舉成中常委，擠進民進黨權力核心，而其風格犀利、有話直說個性，對於黨內看不慣的事情照樣砲火猛烈，往後每周三與主席面對面開會，雖「新賴系」獨大已成定局，然而自帶聲量的「英系自走砲」絕不容小覷。
記者陳威叡／台北報導
話題不斷的王世堅，從政長達26年時間，其風格犀利、有話直說且金句連發，對於黨內看不慣的事情，同樣是砲火猛烈，林智堅論文案炎上之際，不顧總統蔡英文下令全黨挺一人，砲轟林智堅是「什麼都不懂的草包」。此外民進黨2022年面臨全面潰敗之際，王世堅多次砲轟時任行政院長蘇貞昌下台，更直指是敗選的頭號戰犯，引來不少綠營支持者不滿。
王世堅是政壇老將，外祖父是二二八受難者，父親也因謝雪紅的「四六事件」遭逮，家族兩代都受威權迫害，這樣的成長背景讓其經商有成後，開始長期出錢幫助黨外及民主運動，過去曾是參與一邊一國連線派系成員，也曾加入謝系運作，但日後便無明顯派系色彩。
王世堅在本次大選不甩主席賴清德「誠信條款」，堅持挑戰與英系有嫌隙的何志偉，在英系推波助瀾下，成功扳倒綠色友誼少主，如今也正式加入英系運作；而英系在2024大選耗損多位大將，包括羅致政、蘇治芬、劉櫂豪與江永昌，在後蔡英文時期，面臨換血的英系成功延攬自帶聲量的即戰力。
眾所皆知，賴清德與英系關係向來絕非以「和睦」來形容，英系鬥性極強，與王世堅敢怒敢言直率個性一拍即合，如今王世堅受派系推舉成中常委，擠進民進黨權力核心，往後每周三與主席面對面開會，雖「新賴系」獨大已成定局，然而自帶聲量的「英系自走砲」絕不容小覷。