獨家／韓啦啦隊員齊聚明星賽獨缺她！李晧禎吐心情：會再繼續努力

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李晧禎透露，看到隊友們都去參加明星賽了，她也很想參加，她失落表示：「但是也不知道為什麼沒辦法參加，所以跟公司老闆講過很多次希望可以去看大家」，她坦言，因為很久沒有看到其他女孩了，所以無論如何都想進場觀賽，透過老闆和其他人脈，好不容易才買到一票難求的明星賽票券，得以進場為女孩們加油。
李晧禎也直言，希望明年能夠跟富邦的隊友們一起上場表演，「雖然不知道之後會發生什麼事情，但希望明年也可以待在富邦一起努力」，對於這次韓籍啦啦隊員們都站上明星賽場邊應援，只有她缺席，她冷靜說道：「其實比起受傷、生氣，更多是疑問，我也算是富邦第一個外援，那我呢？」
隊友頻關心 李晧禎喊話粉絲：到時候見
由於李晧禎這陣子跟其他啦啦隊女孩們都有聯絡，像是慈妹、潔米、奶昔等等，女孩們都會關心她的狀況，覺得好久沒看到她，每個人都問她：「為什麼明星賽不來？是不是在韓國有工作？」李晧禎只能無奈回應：「沒有啊，我在韓國沒有工作，到時候會去看妳們。」
不僅如此，很多李晧禎粉絲在明星賽名單公開後，也會詢問她怎麼不在其中，李晧禎僅透露會去看球賽，有些粉絲問是否可以去找她打招呼，當下她沒有多做回應，也藉著這次機會對粉絲喊話，「如果在球場上有遇到的話，我會認真跟你們打招呼，也希望你們來跟我打招呼，到時候見！」
富邦悍將球團回應 願意主動協助安排
對此，富邦悍將球團回應：「因為此次明星賽各隊名額有限，聯盟補助女孩表演出場與車馬費，但韓援機票、翻譯為球團負擔，因此富邦已邀請2名韓籍啦啦隊與台灣啦啦隊成員加入參與應援，許多沒參與到的女孩也有分配到不同工作，如潔米、維心也都有到明星賽現場直播。」對於李晧禎自掏腰包觀賽的部分，球團也表示：「應是溝通問題，球團並未接到翻譯轉達皓𤦹會留在台灣觀看明星賽，不然我們都可以協助安排。」