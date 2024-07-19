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青龍系列大獎／任時完拿視帝　朴寶英拿視后「上台啜泣大爆哭」

▲第3屆《青龍系列大獎》的視帝、視后由《少年時代》任時完、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英（右）拿下。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲第3屆《青龍系列大獎》的視帝、視后由《少年時代》任時完、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英（右）拿下。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

第3屆《青龍系列大獎》今（19）日晚間7點30分登場，本屆「最佳男主角」、「最佳女主角」分別頒給《少年時代》任時完、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英，朴寶英上台發表感言時講到數度落淚，下台後，同樣入圍視后的《Moving 異能》韓孝周就給予朴寶英大大的擁抱。

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《青龍系列大獎》是為了獎勵韓國原創串流平台推出的戲劇，而舉辦的頒獎典禮，從2022年開設至今來到第3屆，參與報名的平台涵蓋：Netflix、Disney+、Apple TV+、Watcha、Wavve、Kakao TV、Coupang Play、TVING等製作或投資的電視劇和綜藝節目。

▲朴寶英不敢相信自己拿到「最佳女主角」，上台就哭了。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲朴寶英不敢相信自己拿到「最佳女主角」，上台就哭了。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
本屆的「最佳女主角」由《精神病房也會迎來清晨》的朴寶英奪得，她聽到唱名不敢置信，一上台還未發表感言就哽咽啜泣，接著表示：「我想對與我一起入圍的前輩和同期演員們表達我的尊敬。《精神病房也會迎來清晨》是為了給某些人帶來共鳴和安慰而拍攝的作品，非常感謝引導這部作品並給我鄭多恩這個角色的李在奎導演。飾演鄭多恩真的很辛苦，每次拍攝時，飾演護士同事的演員們都會給我一個擁抱，讓我堅持下去，感謝大家。這部劇有很多精彩的故事情節，每個故事的主角都非常重要，感謝所有出演這些情節的演員，也感謝所有的工作人員。如果有正在度過黑暗而漫長夜晚的人，希望你們不要氣餒，堅持到最後迎接早晨的到來。」

▲任時完只有10％的信心，所以只準備了10％的感言。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
▲任時完只有10％的信心，所以只準備了10％的感言。（圖／翻攝KBS Entertain YouTube）
今晚的「最佳男主角」是由《少年時代》任時完拿下，他一樣呈現不敢相信的表情，上台後表示：「每次我被提名時，總是會準備好感言，因為擔心如果得獎時沒有準備好，會浪費觀看頒獎典禮觀眾的寶貴時間。參加頒獎典禮的次數多了之後，我也掌握了一些技巧，能夠大致估算出需要準備多少感言，今天我只準備了大約10%的感言。我準備的感言是，當我在社會角色扮演中迷失方向時，遇到了《少年時代》這部作品，找到了明確的答案。我為了建立自己的價值觀付出了很多努力，《少年時代》對我幫助很大，希望大家能理解這一點。」

第3屆《青龍系列大獎》完整得獎名單：
大　　　獎：《Moving 異能》
最佳綜藝節目：《思想驗證區域：The Community》
最佳電視劇：《精神病房也會迎來清晨》
最佳男主角：任時完／《少年時代》
最佳女主角：朴寶英／《精神病房也會迎來清晨》
最佳男配角：安宰弘／《假面女郎》
最佳女配角：金海娜／《殺人者的購物中心》
最佳男新人：李正河／《Moving 異能》
最佳女新人：高允貞／《Moving 異能》
男綜藝人獎：申東燁／《SNL Korea第5季》
女綜藝人獎：張度練／《女高推理班3》
男子新人綜藝獎：郭峻彬／《魔鬼的計謀》
女子新人綜藝獎：尹可而／《SNL Korea第5季》
人氣獎：金珍映、薇娟、崔宇植、朴芝潤

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