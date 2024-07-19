華爾街續低迷！美股主要指數齊跌 道瓊跌300點、台積電ADR挫3％
美股19日早盤持續頹勢，各主要指數紛紛走低，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌302.44點、約0.74％；標普500指數下跌15.19點、約0.27％；那斯達克指數下跌47.89點、約0.32％；費城半導體指數下跌96.93點、約1.78％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，美股經過昨日的下滑後，投資人繼續撤離晶片股和大型科技股，標普500指數本週可能會寫下3個月多來最慘淡的一個禮拜，那斯達克指數也可能會結束連續6個禮拜的上漲勢頭。截至寫稿時間為止，台積電ADR報166.17，約下跌3.32％
CrowdStrike引發的微軟全球大當機並未對美股交易造成影響，雖然CrowdStrike本身的股價在早盤重挫超過9％，寫下兩個多月來的新低。
Strategas的分析師費隆（Chis Verrone）表示，市場焦點在於大型科技股的持續受挫，但是過去兩週以來，資金從大型科技股轉移的幅度與廣度均十分驚人。有些專家認為，這樣的輪動讓市場避免過度集中於特定大型科技股，未嘗不是件好事。
不過，Simplify Asset Manager的分析師格林（Michael Green）則認為，市場目前的表現還不能被定調為是輪動，輪動意味著資金會在各種類股之間持續轉換下去，格林認為現在還無法確定投資人會將資金留在市場。格林表示，與其說是輪換，不如說是市場行情遭遇顛覆更符合現實。