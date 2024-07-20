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《都市懼集》暖男熱心幫拍照！林柏宏下秒竟動手　詭笑藏血腥動機

▲《都市懼集》林柏宏熱心拍照，卻是藏血腥動機，動手後的詭笑讓劇迷超毛。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲《都市懼集》林柏宏熱心拍照，卻是藏血腥動機，動手後的詭笑讓劇迷超毛。（圖／CATCHPLAY+提供）

記者林奕如／綜合報導

驚悚台劇《都市懼集》以一天一集、每集不到十分鐘的規格，掀起短影音風潮，林柏宏、黃珮琪主演的「完美夜景」單元，劇中林柏宏在摩天輪前熱心地幫路人拍照，善意的背後竟是可怕的血腥動機，毛骨悚然情節更讓網友留言：「黑化的林柏宏笑容太毛了吧。」

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憶及拍攝當天，林柏宏很努力地抓「恐怖美照」的角度，他說：「從美麗的愛情故事變成可怕的血腥故事，會覺得這個人是不是有點人格分裂，不過當時天氣非常好，我真的有抓到一個非常棒的角度，拍到最漂亮的摩天輪，但因為劇情的關係，很可惜我沒辦法幫她拍出最漂亮的照片。」

▲《都市懼集》曾愷玹詮釋夜跑女子的恐懼。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲曾愷玹詮釋夜跑女子，成為陌生恨意下的受害者。（圖／CATCHPLAY+提供）
都市夜跑盛行　曾愷玹詮釋夜跑女子的恐懼

另外，日前已上架曾愷玹主演的「夜跑」單元，劇中專注在公園夜跑的她，成為陌生恨意下的受害者，恐怖橋段也讓愛好夜跑的女性提高警覺，曾愷玹也提醒：「女生一個人在公園裡面跑步還是要注意一下身邊的安全，不管是周圍路況，還是後面有沒有人跟著你。」

▲《都市懼集》陳妤代收大包裹卻發生意料之外的狀況。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲陳妤主演「公寓」單元，角色代收大包裹，卻發生意料之外的狀況。（圖／CATCHPLAY+提供）
替鄰居代收包裹　陳妤未料包裹藏祕密

《都市懼集》驚悚呈現都會日常裡「沒有鬼的恐怖故事」，接下來是「公寓」單元，首集由陳妤、饒星星、傅顯皓主演的「代收包裹」單元打頭陣，描述陳妤替成天網購的鄰居多次代收包裹後，未料某日的大包裹裡，竟藏了意想不到的東西。陳妤首次以牙套造型演出，她說：「我很喜歡這個角色的牙套，因為不是每一次都可以遇到這麼改變外表的造型，而且這比傳統牙套更爆，講話其實是要很用力才可以講清楚，所以反而讓這個角色會有一種怪感。」

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