科技股持續遭拋售！美股週五受壓 全球當機元凶CrowdStrike跌11%
微軟（Microsoft）19日在全球性傳出大規模災情，許多使用微軟Windows系統的電腦出現藍屏死機（BSOD）狀況，影響的範圍相當廣泛，網路安全公司「CrowdStrike」隨後證實是因其更新作業出錯，導致受影響的Windows電腦無法正常啟動。此事打亂全球商業運作及公共服務，加上投資人對科技股的拋售仍在持續，利淡市場氣氛，美股主要指數19日普遍受壓。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，美國股市19日下跌，標普500指數創下4月以來最糟糕的一週。美股道瓊指數下跌377.49點，或0.93%，收40287.53點；那斯達克指數下跌144.28點，或0.81%，收17726.94點，結束6週連勝紀錄；標普500指數下跌39.59點，或0.71%，收5505點；費城半導體指數下跌169.26點，或3.11%，收5267.16點。
個股方面，CrowdStrike股價一度暴跌20%，收盤時跌幅收窄至約11%，微軟也因旗下雲端服務Azure和Microsoft 365系列服務中斷，股價一度重挫，收盤時則下跌約0.74%。
GDS財富管理公司（GDS Wealth Management ）的首席投資官格倫史密斯（Glen Smith）表示，股市正在經歷輪動，投資人紛紛從表現良好的大型科技股撤資，並將資金轉移到市場的其他領域，解釋了那斯達克指數本週表現不佳的原因。
至於市場關心的降息問題，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週五指出，在疫情之前導致中性利率水平下降的長期趨勢仍然存在。舊金山聯邦準備銀行行長戴利（Mary Daly）則稱，最近的通膨數據確實不俗，但聯準會（Fed）尚未實現物價穩定的使命，又提到勞動力市場繼續放緩，可能會導致失業率進一步上升。
分析認為，投資人雖然已鎖定聯準會將在9月降息，但仍存在許多不確定性，包含新的地緣政治緊張、美國總統大選，都可能讓降息一事持續面臨挑戰。