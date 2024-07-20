微軟系統大當機！美國多家小型航空公司遭殃　全球都傳災情

科技股持續遭拋售！美股週五受壓　全球當機元凶CrowdStrike跌11%

▲受到投資人持續拋售科技股、地緣政治不穩定、CrowdStrike導致全球大範圍當機等綜合因素影響，美股主要指數19日普遍受壓。圖為紐約證券交易所。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到投資人持續拋售科技股、地緣政治不穩定、CrowdStrike導致全球大範圍當機等綜合因素影響，美股主要指數19日普遍受壓。圖為紐約證券交易所。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

微軟（Microsoft）19日在全球性傳出大規模災情，許多使用微軟Windows系統的電腦出現藍屏死機（BSOD）狀況，影響的範圍相當廣泛，網路安全公司「CrowdStrike」隨後證實是因其更新作業出錯，導致受影響的Windows電腦無法正常啟動。此事打亂全球商業運作及公共服務，加上投資人對科技股的拋售仍在持續，利淡市場氣氛，美股主要指數19日普遍受壓。

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綜合外媒報導，美國股市19日下跌，標普500指數創下4月以來最糟糕的一週。美股道瓊指數下跌377.49點，或0.93%，收40287.53點；那斯達克指數下跌144.28點，或0.81%，收17726.94點，結束6週連勝紀錄；標普500指數下跌39.59點，或0.71%，收5505點；費城半導體指數下跌169.26點，或3.11%，收5267.16點。

個股方面，CrowdStrike股價一度暴跌20%，收盤時跌幅收窄至約11%，微軟也因旗下雲端服務Azure和Microsoft 365系列服務中斷，股價一度重挫，收盤時則下跌約0.74%。

▲網路安全公司「CrowdStrike」表示，是由於他們的更新作業出錯，導致受影響的微軟Windows電腦無法正常啟動，造成全球災情。受此消息衝擊，CrowdStrike美股盤前交易一度狂瀉20％（圖／美聯社／達志影像）
▲網路安全公司「CrowdStrike」表示，是由於他們的更新作業出錯，導致受影響的微軟Windows電腦無法正常啟動，造成全球災情。（圖／美聯社／達志影像）
GDS財富管理公司（GDS Wealth Management ）的首席投資官格倫史密斯（Glen Smith）表示，股市正在經歷輪動，投資人紛紛從表現良好的大型科技股撤資，並將資金轉移到市場的其他領域，解釋了那斯達克指數本週表現不佳的原因。

至於市場關心的降息問題，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週五指出，在疫情之前導致中性利率水平下降的長期趨勢仍然存在。舊金山聯邦準備銀行行長戴利（Mary Daly）則稱，最近的通膨數據確實不俗，但聯準會（Fed）尚未實現物價穩定的使命，又提到勞動力市場繼續放緩，可能會導致失業率進一步上升。

分析認為，投資人雖然已鎖定聯準會將在9月降息，但仍存在許多不確定性，包含新的地緣政治緊張、美國總統大選，都可能讓降息一事持續面臨挑戰。

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