逾4000航班被迫取消！分析：CrowdStrike事件凸顯全球IT脆弱性

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外媒《商業內幕》指出，CrowdStrike執行長庫茨將此次問題歸咎於Windows更新中的缺陷，凸顯了全球IT的脆弱性，並敲響一記警鐘，提醒世界生活中的許多科技、技術，都以人們所不知的方式連結在一起，直到出現問題，一個小小的更新出錯，就足以成為全球崩潰的罪魁禍首。
報導提到，總部位於德州奧斯汀的CrowdStrike，是網路安全產業的巨頭，於6月被納入標普500指數，成為全球許多知名公司、政府和機構的網路安全軟體供應商，在業界頗有盛譽，並在過去10年一些最引人注目的網路安全案件中，發揮不可或缺的作用，比如處理2014年的索尼影業駭客事件、2015至2016年針對民主黨全國委員會 (DNC) 的網路攻擊、2016年美國民主黨全國委員會郵件洩密事件等等。
然而，這也意味著CrowdStrike對於保護大量組織的線上營運至關重要，對單一公司的過度依賴有可能導致嚴重問題。AJ Bell投資分析師寇茨沃（Dan Coatsworth）表示，問題的嚴重性取決於它持續的時間，幾個小時的中斷或許還不至於造成災難，但長時間的中斷就可能對公司、經濟造成損害。
美國財經媒體《CNBC》則指出，由於系統的複雜度，航空、貨運產業受到的打擊最為嚴重，從美國到全球都有碼頭或港口暫停作業，雖然已陸續重新營運，但可能面臨持續數天乃至數週的恢復期。供應鏈諮詢公司「Xeneta」的首席航空貨運官范德沃（Niall van de Wouw）也透過聲明表示，飛機和貨物沒有抵達它們應該到的位置，需要幾天甚至幾週的時間才能完全解決：「這提醒我們，我們的海洋和空中供應鏈對於IT故障是多麼脆弱。」