新北補習班負責人墜樓亡！遭爆是「創意私房」會員、涉偷拍女學生
19日上午，新北市中和區發生墜樓命案，死者為41歲蘇姓男子，擔任某補習班負責人兼班主任，而蘇男於本月17日，才因涉及「創意私房」偷拍案，遭移送台中地檢署聲押，之後因管轄權裁定無保請回，檢警調查，蘇男涉嫌偷拍女學生如廁，遭查扣上百部影片，未料卻在2天後墜樓身亡。
記者林盈君／綜合報導
據了解，因藝人黃子佼涉購買「創意私房」未成年性影像，引發輿論爭議，法務部責成高檢署針對「創意私房」案件，成立跨地區專案任務編組，大力掃盪並清查兒少性影音。本月17日，台中檢警循線搜索、拘提蘇男，從其住處及補習班的電腦、硬碟內，查扣上百部偷拍影片，並發現蘇男在自家補習班廁所裝設針孔，涉嫌偷拍多名女學生如廁。
檢警查出，蘇男為「創意私房」的付費會員，曾購買偷拍影片等，由於犯罪事證明確，檢方隨即聲押蘇男，但法院認定犯罪地點在新北市，並非台中地檢署所轄，因此裁定無保請回，未料19日竟發生憾事。
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