可不可女店員媽媽出面了！電話道歉揭「女兒慘況」 苦主心聲曝光
知名手搖品牌可不可熟成紅茶新竹關埔店日前發生食安問題，一名范姓女店員，不滿客人打烊前下單訂飲料，徒手挖珍珠、吐口水幫客人加料，結果其分店立刻遭到可不可總部勒令永久停業，目前招牌也已經拆除，事後也將對加盟主及該店員提告。然而19日晚間，喝到女店員加料的當事人，也在社群透露，可不可女店員及母親都有致電道歉，並且澄清網路上許多東西都不是自己女兒所發。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本起事件，新竹可不可關埔分店在14日晚間9點半時，店員準備收店，結果正好又有訂單進來，范姓女店員心生不滿，在製作飲料時徒手抓珍珠、吐口水，隨後裝進客人杯中，影片在網路瘋傳。事後可不可關埔分店被勒令永久停業，總部也對加盟主及女店員提告，而喝到加料飲料的苦主也現身在社群，痛批女店員道歉文隻字未提客人，「我是什麼很賤的人嗎？」
而19日晚間，喝到加料飲料的苦主哥哥在「Threads」再度發文，表示「可不可加料范小姐已經有跟我弟道歉了」只見苦主在對話中表示，可不可的女店員以及母親都有致電向他致歉，女店員的母親表示「現在不敢讓女兒看網路，所以把網路全部關掉了，所以網路上的文都不是女兒發的。」
由於在事發之後，確實有許多假冒范姓女員工的社群帳號湧出，甚至故意在網路上嗆聲，想要嫁禍給范姓女員工，塑造沒有悔意的感覺，讓苦主哥哥也提到「看到很多媒體都在轉發假帳號的發文，這邊還是要幫加料妹說個話，希望大家都可以辨別真假。」苦主哥哥也提到「就看我弟要不要原諒她囉，但我弟肯定不會怪可不可，因為他昨天還在喝可不可。」
對於「加料風波」，可不可總公司15日先發出第一次聲明強調，目前已經與分店解約，也將會追究法律責任；16日晚間二度發出法律事務所正式聲明書表示，確定會針對新竹關埔店（宸新商行）及相關員工進行法律責任追究。可不可強調，我們相信只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全並維護公司商譽，請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。目前新竹關埔店招牌已經拆下停業。